عمان السينمائي يحتفي بتأهل منتخب الأردن لكأس العالم

شهدت فعاليات الدورة السادسة من مهرجان عمّان السينمائي الدولي – أول فيلم ندوة حوارية جمعت بين عالمي السينما وكرة القدم، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير علي بن الحسين، رئيس الهيئة الملكية الأردنية للأفلام، ورئيس الاتحاد الأردني لكرة القدم.

جاءت الجلسة ضمن برنامج "أيام عمّان لصنّاع الأفلام"، الذراع المهني للمهرجان، والتي تهدف إلى دعم المخرجين والمنتجين في مختلف مراحل صناعة الفيلم، من خلال ورش عمل وجلسات نقاشية متخصصة.

وخلال الجلسة، تحدث الأمير علي حول القواسم المشتركة بين السينما وكرة القدم، مؤكدًا أن كليهما يمثلان منصات قوية للتعبير الثقافي وتعزيز الانتماء المجتمعي، وأعرب عن فخره بتأهل تاريخي لمنتخب النشامى للمشاركة في كأس العالم لكرة القدم كأول منتخب عربي.

وقال: "الرياضة والفن هما لغتان عالميتان، يمكن من خلالهما مدّ الجسور بين الشعوب، وسرد قصص الشعوب والمجتمعات بطريقة ملهمة وحقيقية."

وأشار الأمير علي إلى أهمية استثمار التجارب الرياضية المحلية، خاصة تلك التي تحمل بُعدًا إنسانيًا أو اجتماعيًا، كمادة خام للسينما، داعيًا المبدعين إلى التركيز على القصص غير المرئية التي تقع خارج دائرة الأضواء الإعلامية.

الندوة، التي حظيت بحضور واسع من سينمائيين ورياضيين ونقّاد، سلطت الضوء على إمكانات الإنتاج السينمائي الرياضي في المنطقة، خاصةً من حيث دوره في إبراز الهوية الوطنية، وتوثيق المسارات الملهمة للشباب واللاعبين على حد سواء.

كما شددت الجلسة على ضرورة تعزيز التعاون بين المؤسسات الثقافية والرياضية، لتطوير محتوى سمعي بصري يواكب تطلعات الجمهور، ويرتقي بمستوى السرد المحلي نحو العالمية.

أيام عمان لصناع الأفلام

المهرجان يمنح عددا من الجوائز في مختلف الفئات، بخلاف منصة أفلامه (أيام عمان لصناع الأفلام) التي غدت نافذة لاغنى عنها في دعم شباب السينمائيين العرب، لما تكتسبه من مصداقية وقوة عاما تلو الأخر، وفتح قنوات نقاش يرتكز على التنوع.

بفضل هذا الزخم الفني والاجتماعي، يواصل مهرجان عمّان السينمائي الدولي ترسيخ مكانته كمنصة حيوية للسينما العربية والعالمية، ومختبرًا للإبداع والرؤية الجديدة في سرد الحكايات.