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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

فى ذكراها.. علية الجباس من موظفة بالجمارك إلى أدوار الشر

علية الجباس
علية الجباس
أحمد إبراهيم

تحل اليوم 8 يوليو، ذكرى ميلاد الفنانة علية الجباس، التي ولدت بمثل هذا اليوم عام 1943، ورحلت عن عالمنا في 29 مايو عام 2002، عن عمر يناهز الـ 58 عاما.

اشتهرت علية الجاس، بالعديد من الأدوار الشريرة حيث قدمت شخصية البلطجية التى تتعدى على بطلات العمل وتثير الشغب.

علية الجباس وأعمالها

قدمت علية الجباس عددا من الأعمال الفنية، من أبرزها: (هوانم جاردن سيتي، وحديث الصباح والمساء، و الخطيئة السابعة، وامرأة فوق القمة، و ليالى الحلمية).

أشهر أدوار علية الجباس على الإطلاق دور السبعاوية في مسلسل "ليالي الحلمية"، زوجة بسة الذي بدأ جامعا لـ"أعقاب السجاير".

ومن أشهر أعمالها مسلسل حديث الصباح والمساء ، ليالى الحلمية ، هستيريا، هوانم جاردن سيتى.

وعملت "الجباس" فى نمط معين من الأدوار مثل "السجانة" "معلمة القهوة" "صاحبة البيت الشعبي"، كما عملت فى المسرح الكوميدى والتجاري.

علية الجباس وبدايتها

وقد كانت بداية علية الجباس، حين عملت بنادي المسرح مع الفنان فؤاد صالح، وأسست فرقة الإقليمي مع نصر الدين الغريب، ثم انتقلت إلى القاهرة لأداء مسرحية "الدرافيل" لتنطلق بعدها .

والمثير أن الفنانة الراحلة لم تبدأ حياتها الفنية كفنانة , بل تم تعيينها كمفتشة جمارك فى محافظة بورسعيد , إلا أن حلمها للاحتراف للفن جعلها تتخلى عن الوظيفة.

علية الجباس وشقيقتها

شقيقتها هالة الجباس مديرة قصر الثقافة ببورسعيد وبدأت عليه الجباس حياتها كأول كشافة فى بورسعيد كمفتشة جمارك وأسست فرقة الجمارك المسرحية لعامى 1984/1985.

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