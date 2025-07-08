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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

بعد الانفصال.. كايتي بيري وأورلاندو بلوم يفاجئان الجميع بظهورهما سويا على يخت

كايتي بيري والممثل البريطاني أورلاندو بلوم
كايتي بيري والممثل البريطاني أورلاندو بلوم
شروق سلامة

بعد أقل من أسبوعين على إعلان انفصالهما رسميًا، شوهدت النجمة العالمية كايتي بيري (40 عامًا) والممثل البريطاني أورلاندو بلوم (48 عامًا) معًا في إجازة على متن يخت الملياردير جيف بيزوس قبالة ساحل أمالفي في إيطاليا، في مشهد أثار تساؤلات عديدة.


 

الصور التي التُقطت يوم 6 يوليو تُظهر الثنائي السابق برفقة ابنتهما ديزي دوف (4 سنوات ونصف) وهما يقضيان وقتًا عائليًا مميزًا. بيري ظهرت وهي تمسك يد طفلتها على المرسى، بينما حملها بلوم وراح يلهو معها على سطح اليخت. ارتدت كايتي بيري بيكيني أسود مع قميص وشورت بنفس اللون، أما بلوم فكان يرتدي شورت سباحة أسود وتي شيرت أبيض وقبعة سوداء.


اللافت أن هذه هي المرة الأولى التي تُرصد فيها بيري خارج نطاق جولتها الغنائية Lifetimes Tour منذ إعلان نهاية علاقتها مع بلوم في 3 يوليو، بعد ارتباط دام 9 سنوات وخطوبة بدأت عام 2019.


 

وكان أورلاندو بلوم قد حضر حفل زفاف جيف بيزوس على لورين سانشيز في فينيسيا نهاية يونيو، في حين غابت بيري التي كانت في أستراليا ضمن جولتها الفنية. رغم ذلك، لم تغب روح الود، حيث علّقت سانشيز على منشور لبيري قائلة: “نفتقدكِ يا كايتي ❤️”.


 

حتى الآن، لم يُعلّق أي من الطرفين رسميًا على طبيعة علاقتهما الحالية بعد الانفصال، لكن المصادر المقربة تؤكد أن الأولوية الكبرى بالنسبة لكايتي وأورلاندو هي ابنتهما ديزي، وأنهما ملتزمان بالحفاظ على بيئة صحية ومستقرة لها، حتى لو لم يعودا معًا كزوجين.


 

مصدر مقرب من الثنائي صرّح لمجلة PEOPLE قائلاً:

“كايتي وأورلاندو انفصلا بكل هدوء ونضج. لا توجد أي خلافات أو مشاكل ظاهرة، بل هما يقدّران بعضهما البعض كوالدين وشريكين سابقين.” وأضاف:

“هما يقضيان وقتًا سويًا كعائلة من حين لآخر، خصوصًا في الإجازات والمناسبات التي تخص ديزي.”


 

ورغم انفصالهما، إلا أن العلاقة الوثيقة التي تربط بيري بسانشيز وبيزوس، والعلاقات الاجتماعية الواسعة لبلوم، ساعدت في الحفاظ على القرب العائلي، خصوصًا في الأوساط الراقية التي يجتمع فيها النجوم والمشاهير من مختلف أنحاء العالم.


 

من ناحية أخرى، تستكمل كايتي بيري جولتها العالمية التي تحقّق نجاحًا كبيرًا، وسط ترقب جمهورها لألبومها الجديد الذي لم يُعلن بعد عن موعد صدوره رسميًا. أما أورلاندو بلوم، فيُحضّر حاليًا لعدد من المشاريع السينمائية، ويُعرف عنه التزامه الشديد بأبوّته وحبه لقضاء الوقت مع ديزي.


 


 


 

أورلاندو بلوم كايتي بيري كاتي بيري وزوجها

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