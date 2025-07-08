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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

بيعرفوا يكدبوا على فكرة.. عمرو عبدالجليل يسخر من مها الصغير

مها الصغير
مها الصغير
يارا أمين

سخر الفنان عمرو عبدالجليل، من الإعلامية مها الصغير بعد أزمتها الأخيرة التي واجهتها بسبب استيلائها على بعض اللوح الفنية لفنانين أجانب.

ونشر عبدالجليل صورة له أثناء تواجده كضيف في برنامج “الستات ميعرفوش يكدبوا” عبر حسابه الشخصي بموقع إنستجرام وعلق عليها ساخرًا: “كنت مرة في برنامج الستات مايعرفوش يكدبوا، بس هما بيعرفوا علي فكرة”.

اعتذار مها الصغير

والجدير بالذكر أن  الفنانة التشكيلية الدنماركية ليزا لاك نيلسون صاحبة لوحة فنية اتهمت الإعلامية مها الصغير بسرقتها، وكشفت تفاصيل رسالة اعتذار جاءتها من مها بعد الواقعة.

وقالت خلال مداخلة هاتفية فى برنامج الحكاية مع  الإعلامي عمرو أديب عبر شاشة mbc مصر،  إن مها اعتذرت عن الواقعة وطلبت التواصل معها بشكل شخصي، موضحة أنها تقبلت الاعتذار.

وأضافت أن الصغير تعلمت الدرس ولن تكرر الواقعة مرة أخرى، مشددة على ضرورة تحلي الفنان بالأخلاقيات، موضحة أن أحدًا لم يرسل إليها صور اللوحات نكاية في مها الصغير.

وأكدت أن الواقعة لا تنتشر في الدنمارك على مستوى الرأي العام كما هو الحال في مصر بالوقت الحالي، مشيرة إلى أن قصتها تحظى باهتمام كبير من المصريين.

ونوهت بأن الشخص الذي أرسل إليها الصور لا يعرف شيئًا عن مها، موضحة أن الواقعة أثارت ذهولًا بين المحيطين بها نظرًا لما بدر من مها من تصرف غريب.

عمرو عبدالجليل مها الصغير برنامج “الستات ميعرفوش يكدبوا” إنستجرام نيلسون برنامج الحكاية

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