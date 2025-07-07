جالي 6 آلأف تعليق واعتذار| أول تعليق للفنانة الدنماركية بعد أزمة مها الصغير

علقت الفنانة الدنماركية ليزا لاك نيلسن، على أزمة مها الصغير، قائلة :"جالي اكتر من ٦ الاف تعليق ورسالة اعتذار ومحبة من المصريين .. لطفاء للغاية وقالولي دي مش اخلاق الشعب المصري".

وقالت الفنانة الدنماركية ليزا لاك نيلسن، خلال مقابلة عبر الإنترنت مع برنامج «الحكاية» الذي يُقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر شاشة «mbc مصر»، مساء الاثنين، إن أحد متابعيها على منصة إنستجرام أرسل إليها برابط المقابلة التي أجرتها الصغير وكشفت خلالها عن اللوحة (في إشارة إلى المقابلة مع برنامج معكم الذي تُقدمه الإعلامية منى الشاذلي).

وأضافت الفنانة الدنماركية ليزا لاك نيلسن، أن مها خلال المقابلة كانت تتحدث عن لوحتها - أي لوحة الفنانة الدنماركية - وفنانين آخرين، مشيرة إلى أنها حاولت التواصل مع السفارة الدنماركية في القاهرة لكن الأمر كان صعبًا.

ولفتت الفنانة الدنماركية ليزا لاك نيلسن، إلى أنها حاولت التواصل مع بعض المحامين في الدنمارك لحفظ حقوقها، وكان الأمر صعبًا ليساعدها أحد هناك، فحاولت التواصل مع البرنامج التلفزيوني الذي ظهرت فيه الصغير باعتباره يتقاسم معها المسئولية، لكن لم يرد أحد على رسائلها الإلكترونية.

ونوهت الفنانة الدنماركية ليزا لاك نيلسن، بأنها أرسلت بعد ذلك رسائل عبر موقع فيسبوك إلى مها الصغير ومنى الشاذلي لكنها لم تتلقَ أي رد رغم أنها أبلغتهم أنها صاحبة هذه اللوحة وأنها هي التي أبدعتها وكانت تحب أن تعرضها للآخرين.

وأوضحت أنها حاولت منح الصغير والشاذلي فرصة تجاه ما حدث، وأن تجدا حلًا للتراجع قبل كشف الأمر على الرأي العام، لكنها لم تتلقَ أي رد.

ولفتت إلى أنها أرادت أن يكون هناك حوار لحل الأزمة لكنهما لم تريدا ذلك، مؤكدة أنها تلقت حاليًّا اعتذارًا منهما لكن الرد جاء بعد الإعلان عما حدث.

وأشارت إلى أنها أعلنت عن الأمر عبر منشور بموقعي فيسبوك وإنستجرام وتلقت مئات التعليقات والرسائل لا سيما من قِبل المصريين، معبرة عن سعادتها بهذه الحالة من التفاعل.