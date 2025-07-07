لتعطل الخطوط الساخنة لإندلاع حريق سنترال رمسيس.. محافظ أسوان:توفير أرقام بديلة للتواصل لحالات الطوارئ

قام مركز السيطرة والشبكة الوطنية للطوارئ بأسوان بالتواصل مع الجهات المعنية ، والتى أكدت إمكانية التواصل بأرقام ( 123 للأسعاف ) و ( 123 النجدة ) ، ( 180 للحماية المدنية ) من أى تليفون أرضى.

ويأتى هذا الإجراء نتيجة لتعطل الخطوط الساخنة لإستدعاء سيارات الإسعاف والمطافى بسبب إندلاع حريق بمبنى سنترال رمسيس ، وبناءا على تكليفات اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان.

وحالة في حال تعذر الإتصال بهذه الخطوط يمكن للمواطنين بمحافظة أسوان ، التواصل مباشرة عبر أرقام الأرضي البديلة لحين عودة الخدمة:

01002359777

01002015866

01117957211.

الطوارئ

وبالنسبة لطلب سيارات الإطفاء فيمكن التواصل

مع إدارة الحماية المدنية من خلال رقم (

0109 185 0186 ) ، بالإضافة إلى إمكانية التواصل من خلال مركز السيطرة بالمحافظة بالإتصال بالخط الساخن 114 ، وأرقام غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة 0972483116 و 097243115 .

هذا وقد قام اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان يرافقه الدكتور أحمد السبكى رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية بالمتابعة الميدانية لمنظومة التأمين الصحى الشامل داخل مستشفى المسلة التخصصى.

حيث أستفسر المحافظ ورئيس الهيئة من المواطنين المترددين على المستشفى على مستوى الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة لهم.

ووجه محافظ أسوان إدارة المستشفى إلى تسخير كافة الإمكانيات التى يمتلكها هذا الصرح الطبى لتوفيرها للمرضى المترددين عليها بالجودة العالية ، ولاسيما أنه مدرج بالمنظومة الجديدة التى تم تطبيقها داخل 8 مستشفيات من إجمالى 11 مستشفى ، و91 مركز طبى ووحدة صحية من إجمالى 112 مركز طبى ووحدة طب أسرة ضمن محافظات المرحلة الأولى تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وحرص الدكتور إسماعيل كمال ، والدكتور أحمد السبكى على تفقد أقسام المستشفى المختلفة للإطمئنان على جودة الخدمات المقدمة للمواطن الأسوانى مع تطبيق المنظومة الجديدة.

وتجدر الإشارة إلى أن مستشفى المسلة تضم 3 مبانى تشمل المبنى الرئيسى، ومبنى الغسيل الكلوى الذى يضم 49 ماكينة ، ويعمل على مدار اليوم ، وكذا مبنى العيادات الخارجية بطاقة 114 سرير .