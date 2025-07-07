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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ أسوان: نسابق الزمن لإنهاء مشروع مستشفى التأمين الصحي.. ونوفر كل الدعم لإنجاح المنظومة

جولة محافظ أسوان
جولة محافظ أسوان
محمد عبد الفتاح

قام اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان يرافقه الدكتور أحمد السبكى رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية بزيارة ميدانية لمشروع تطوير وإحلال وتجديد ورفع كفاءة مستشفى أسوان للتأمين الصحى لمتابعة الأعمال الجارية ، والتى وصلت نسبة التنفيذ بها إلى 55 ٪ بتكلفة إجمالية 1.2 مليار جنيه .

ويأتى ذلك فى إطار الجهود المتواصلة لتوفير كافة المقومات وتسخير الإمكانيات لإنجاح منظومة التأمين الصحى الشامل التى تم التشغيل الرسمى لها .

وخلال الجولة التفقدية برفقه قيادات المحافظة والهيئة شدد الدكتور إسماعيل كمال على ضرورة الإسراع بمعدلات الإنجاز والتنفيذ ، حتى يتسنى تحقيق الإستفادة المثلى من هذا المشروع ، والذى سيساهم فى توفير الخدمة الطبية والعلاجية بالجودة العالية لمواطنى المحافظة .

وأكد المحافظ على تقديم المحافظة لكافة التسهيلات والتيسيرات والتواصل مع الجهات المختلفة لنهو هذا المشروع فى أسرع وقت ، والوصول للجودة المطلوبة بما يتواكب مع عراقة هذه المستشفى .

التأمين الصحى الشامل

وتجدر الإشارة إلى أن مستشفى أسوان للتأمين الصحى تقع على مساحة 16 ألف م2 ، وتضم 5 أدوار ستشمل 176 سرير منها 110 سرير إقامة ، و 39 سرير عناية مركزة ، و 18 سرير للأطفال المبتسرين ، فضلاً عن 24 ماكينة غسيل كلوى ، و 8 للعيادات الخارجية ، و 6 للعمليات .

فيما قام اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان يرافقه الدكتور أحمد السبكى رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية بالمتابعة الميدانية لمنظومة التأمين الصحى الشامل داخل مستشفى المسلة التخصصى .

حيث أستفسر المحافظ ورئيس الهيئة من المواطنين المترددين على المستشفى على مستوى الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة لهم ، ووجه محافظ أسوان إدارة المستشفى إلى تسخير كافة الإمكانيات التى يمتلكها هذا الصرح الطبى لتوفيرها للمرضى المترددين عليها بالجودة العالية ، ولاسيما أنه مدرج بالمنظومة الجديدة التى تم تطبيقها داخل 8 مستشفيات من إجمالى 11 مستشفى ، و91 مركز طبى ووحدة صحية من إجمالى 112 مركز طبى ووحدة طب أسرة ضمن محافظات المرحلة الأولى تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى .

وحرص الدكتور إسماعيل كمال ، والدكتور أحمد السبكى على تفقد أقسام المستشفى المختلفة للإطمئنان على جودة الخدمات المقدمة للمواطن الأسوانى مع تطبيق المنظومة الجديدة ، وتجدر الإشارة إلى أن مستشفى المسلة تضم 3 مبانى تشمل المبنى الرئيسى، ومبنى الغسيل الكلوى الذى يضم 49 ماكينة ، ويعمل على مدار اليوم ، وكذا مبنى العيادات الخارجية بطاقة 114 سرير .

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