أسوان في 24 ساعة| تلقى طلبات مرشحي الشيوخ.. وجهود للحد من حوادث الطرق ومحو الأمية

شهدت محافظة أسوان على مدار الـ 24 ساعة الماضية، من يوم الأحد العديد من الأحداث، نستعرض أبرزها.

من أجل بث الطمأنينة فى نفوس أسر وطلاب مدرسة التمريض التابعة للتأمين الصحى، عقد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان إجتماعاً تنسيقاً لتوفيق أوضاع طلاب المدرسة لإستكمال المرحلة الدراسية خلال العام الدراسى الجديد والسنوات اللاحقة .

تم التنسيق بين الجهات المختصة لنقل طلاب الصفوف ( الأول والثانى والثالث ) من مدرسة التمريض التابعة للتأمين الصحى إلى المدارس التابعة لمديرية الشئون الصحية ( داخل مدينة أسوان ) .

https://www.elbalad.news/6625941

جهود محافظة اسوان

ترأس اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان إجتماع مراجعة ومتابعة إجراءات الأمان على الطرق السريعة تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للحفاظ على سلامة المواطنين وتأمين حركة سيرهم والحد من حوادث الطرق .

وحضر الإجتماع المهندس عمرو لاشين نائب المحافظ ، واللواء أيمن الشريف السكرتير العام ، واللواء ماهر هاشم السكرتير العام المساعد ، واللواء ياسر عبد الشافى معاون المحافظ ، فضلاً عن مسئولى الجهات المختصة ، وأيضاً منسق صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى التابع لمجلس الوزراء .

https://www.elbalad.news/6625942

أشاد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان بالجهود التى بذلها العاملين بفرع الهيئة العامة لتعليم الكبار خلال العام المنقضى 2024 / 2025، والتى إستهدفت خفض معدلات الأمية فى نطاق المحافظة .

وتم ذلك بالتعاون مع شركاء النجاح من الأجهزة الحكومية والمجتمع المدنى ومؤسسات الدولة وذلك من خلال تنفيذ مبادرات نوعية وشراكات مجتمعية موسعة شملت كافة المراكز والإدارات ، مع التركيز على المناطق ذات الكثافة الأمية المرتفعة ، وخاصة داخل القرى المدرجة ضمن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " حيث يأتى ذلك فى إطار رؤية مصر 2030 ، وإستراتيجية الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى لخفض معدلات الأمية.

https://www.elbalad.news/6625935

واصلت لجنة تلقى طلبات مرشحى مجلس الشيوخ بأسوان 2025، طلبات المرشحين لليوم الثانى على التوالى وتستمر حتى يوم الخميس المقبل، برئاسة المستشار إيهاب خلف الله، رئيس محكمة أسوان الابتدائية ورئيس لجنة تلقى طلبات المرشحين لمجلس الشيوخ 2025 والمستشارين أعضاء اللجنة.



https://www.elbalad.news/6625946