لجنة تلقى طلبات مرشحى مجلس الشيوخ تواصل عملها بأسوان ..شاهد

واصلت لجنة تلقى طلبات مرشحى مجلس الشيوخ بأسوان 2025، طلبات المرشحين لليوم الثانى على التوالى وتستمر حتى يوم الخميس المقبل، برئاسة المستشار إيهاب خلف الله، رئيس محكمة أسوان الابتدائية ورئيس لجنة تلقى طلبات المرشحين لمجلس الشيوخ 2025 والمستشارين أعضاء اللجنة.

وأكد المستشار إيهاب خلف الله أن هناك إجراءات تسهيل كبيرة للمرشحين المتقدمين بأوراق ترشحهم لانتخابات مجلس الشيوخ هذا العام، وذلك لتوفير الوقت والمجهود لتتم عملية تقديم أوراق الترشيح بسلاسة تامة.

وأوضح المستشار إيهاب خلف الله أن أعداد الناخبين المواطنين فى محافظة أسوان، يبلغ نحو مليون و150 ألف ناخب وناخبة، لهم حق التصويت، موجها الشكر للجنة العليا لانتخابات الشيوخ لحرصها على توفير عدد من لجان تصويت للناخبين فى جميع المناطق بمحافظة أسوان بهدف تخفيف العبء على المواطنين والإدلاء بأصواتهم بكل سهولة ويسر.

كانت لجنة تلقى طلبات مرشحى مجلس الشيوخ 2025 بأسوان، تلقت أمس، أوراق ترشيح 4 ناخبين وهم: أحمد سعد درويش رقم 1 رمز القلم مستقبل وطن وياسين عبد الصبور رقم 2 رمز التاج حماه وطن ومتولي العريبي رقم 3 حزب النور واحمد ياسين منصور رقم 4 رمز الحصان العدل.

مجلس الشيوخ

وتضم طلبات الترشيح لمجلس الشيوخ مجموعة من المستندات الرسمية التي تؤكد استيفاء الشروط القانونية.

- بيان السيرة الذاتية ويتضمن المؤهلات العلمية للمترشح.

- صحيفة الحالة الجنائية التي توضح موقف المترشح من الناحية القانونية وخلو سجله من أي سوابق.

- بيان الانتماء السياسي لمعرفة إذا كان المترشح مستقلًا أو منتميًا إلى حزب سياسي، مع ذكر اسم الحزب.

- إقرار الذمة المالية الخاص بالمرشح وزوجته وأولاده القصر، وفقًا لقواعد الشفافية المالية.

- شهادة المؤهل الدراسي بشرط حصوله على مؤهل جامعي.

- شهادة تثبت أداء الخدمة العسكرية الإلزامية أو ما يفيد الإعفاء القانوني منها.

- حساب شخصي في أحد البنوك المصرية.

- كشف طبي صادر عن أحد مستشفيات وزارة الصحة.

- إيصال إيداع التأمين والمحدد بـ30 الف جنيه يودع في خزانة المحكمة الابتدائية المختصة كضمان للترشيح.