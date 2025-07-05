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بالأسماء .. تلقى 6 طلبات ترشح لعضوية مجلس الشيوخ بالقليوبية
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

بدء تلقي طلبات المرشحين لانتخابات مجلس الشيوخ بأسوان

تلقى طلبات الترشح بمجلس الشيوخ باسوان
تلقى طلبات الترشح بمجلس الشيوخ باسوان

بدأت محكمة أسوان الابتدائية صباح اليوم السبت، في تلقي طلبات المرشحين لانتخابات مجلس الشيوخ، والتي من المقرر عقدها خلال شهر أغسطس المقبل.

وتقدم 4 أشخاص بأوراق ترشحهم في انتخابات مجلس الشيوخ بأوراق ومستندات الترشيح لخوض إنتخابات مجلس الشيوخ .

وتضم طلبات الترشيح لمجلس الشيوخ مجموعة من المستندات الرسمية التي تؤكد استيفاء الشروط القانونية.

- بيان السيرة الذاتية ويتضمن المؤهلات العلمية للمترشح.

- صحيفة الحالة الجنائية التي توضح موقف المترشح من الناحية القانونية وخلو سجله من أي سوابق.

- بيان الانتماء السياسي لمعرفة إذا كان المترشح مستقلًا أو منتميًا إلى حزب سياسي، مع ذكر اسم الحزب.

- إقرار الذمة المالية الخاص بالمرشح وزوجته وأولاده القصر، وفقًا لقواعد الشفافية المالية.

- شهادة المؤهل الدراسي بشرط حصوله على مؤهل جامعي.

- شهادة تثبت أداء الخدمة العسكرية الإلزامية أو ما يفيد الإعفاء القانوني منها.

- حساب شخصي في أحد البنوك المصرية.

- كشف طبي صادر عن أحد مستشفيات وزارة الصحة.

- إيصال إيداع التأمين والمحدد بـ30 الف جنيه يودع في خزانة المحكمة الابتدائية المختصة كضمان للترشيح.

مجلس الشيوخ

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات، 22 محكمة على مستوى الجمهورية لتلقى أوراق الترشيح للانتخابات مجلس الشيوخ بالنظام الفردي، وهى:

1-محكمة جنوب القاهرة الابتدائية

2-محكمة شرق الإسكندرية الابتدائية

3-محكمة بورسعيد الابتدائية

4-محكمة الإسماعيلية الابتدائية

5-محكمة السويس الابتدائية

6-محكمة شمال بنها الابتدائية

7-محكمة جنوب الزقازيق الابتدائية

8-محكمة جنوب المنصورة الابتدائية

9-محكمة دمياط الابتدائية

10-محكمة كفر الشيخ الابتدائية

11-محكمة غرب طنطا الابتدائية

12-محكمة شبين الكوم الابتدائية

13-محكمة شمال دمنهور الابتدائية

14-محكمة جنوب الجيزة الابتدائية

15-محكمة الفيوم الابتدائية

16-محكمة بنى سويف الابتدائية

17-محكمة المنيا الابتدائية

18-محكمة شمال أسيوط الابتدائية

19-محکمة سوهاج الابتدائية

20-محكمة قنا الابتدائية

21-محكمة الأقصر الابتدائية.

22-محكمة أسوان الابتدائية

كما تتولى لجان متابعة سير العملية الانتخابية بالمحاكم الابتدائية التالية تلقى طلبات الترشح في نظام القوائم على النحو التالي:

1-دائرة قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا ومقرها مديرية أمن القاهرة بمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية

2-دائرة قطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد ومقرها مديرية أمن الجيزة ،محكمة جنوب الجيزة الابتدائية

3-دائرة قطاع شرق الدلتا ومقرها مديرية أمن الشرقية بمحكمة جنوب الزقازيق الابتدائية

4-دائرة قطاع غرب الدلتا ومقرها مديرية أمن الإسكندرية بمحكمة شرق الإسكندرية الابتدائية.

الجدير بالذكر كان الرئيس عبد الفتاح السيسى، قد صدق على تعديلات قانون مجلس الشيوخ، وقانون تقسيم الدوائر الخاصة به، ويشكل مجلس الشيوخ من (300) عضو، وينتخب ثلثا أعضائه بالاقتراع العام السرى المباشر، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقى على أن يخصص للمرأة ما لا يقل عن (10) من إجمالى عدد المقاعد.

وتقسم جمهورية مصر العربية إلى عدد 27 دائرة تُخصص للانتخاب بالنظام الفردى، وعدد 4 دوائر تُخصص للانتخاب بنظام القائمة، يُخصص لدائرتين منها عدد 13 مقعدًا لكل دائرة منهما، ويُخصص للدائرتين الأخريين عدد 37 مقعدًا لكل دائرة منهما.

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