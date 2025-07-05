أخبار أسوان | إشادة بمشروعات حياة كريمة..حملات لرفع الإشغالات بالأسواق والشوارع

شهدت محافظة أسوان على مدار الـ 24 ساعة من يوم الجمعة الموافق: 4/7/2025 احداث متنوعة.

تشهد محافظة أسوان طفرة كبيرة وتقدم فى مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة على نطاق جميع القرى والمراكز بعد قرار رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسى بضمها خلال الفترة الأخيرة.

ومن أبرز المشروعات مشروع "حياه كريمة" يعتبر هو أكبر مشروع تنموى فى الألفية والجمهورية الجديدة حول حياة ملايين المواطنين فى قرى الريف المصرى إلى واقع مختلف بتحسين مستوى المعيشة وجودة الحياة، حيث نجد لأول مرة فى تاريخ مصر الحديثة بأن القرى والنجوع والكفور والتوابع تشهد لدينا فى أسوان مواقع خدمية جديدة تفوق الموجود فى المدن ، مع تنفيذ شبكات ومحطات جديدة ومتطورة بكافة قطاعات المرافق العامة من صرف صحى ومياه شرب وكهرباء واتصالات وغاز طبيعى وطرق وكبارى ، مع تبطين الترع والمصارف.

وحول أعداد القرى والمشروعات، فإن توجيهات رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى، شملت ضم جميع قرى ومراكز محافظة أسوان للمبادرة الرئاسية، بإجمالى 5 مراكز و39 قرية رئيسية و116 قرية فرعية و 380 نجع وكفر وتابع ، وجارى تنفيذ نحو 1993 مشروع بقرى المرحلة الأولى داخل 100 قرية بمراكز إدفو وكوم أمبو ونصر النوبة.

https://www.elbalad.news/6624022

تابع لواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان إنتظام أعمال توريد وإستلام القمح وذلك فى ظل التسهيلات العديدة التى يتم تقديمها على مستوى قرى ومدن ومراكز المحافظة حيث وصل إجمالى الكميات الموردة حتى الآن إلى 553 ألف و 200 طن وذلك منذ بداية موسم التوريد فى منتصف إبريل الماضى.

ويأتى ذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى لمواصلة تقديم كافة التسهيلات لإنجاح موسم حصام القمح الحالى 2025 ، ووفقاً لتعليمات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء فى هذا الشأن.

وأوضح بأنه تم وضع خطة مسبقة بالتنسيق مع الجهات المختصة لتوفير الوقت والجهد على المزارعين من خلال تشكيل لجنة لتنفيذ هذه الخطة لمتابعة عمليات إستلام وتوريد القمح في بداية ونهاية الموسم بالصوامع والشون والبناكر المخصصة داخل وخارج المحافظة ، وخاصة مع زيادة المساحة المنزرعة بالقمح لهذا العام والتى وصلت إلى 409 ألف و 547 فدان.

https://www.elbalad.news/6624053

قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان برئاسة إبراهيم سليمان بتنظيم حملات متتالية لرفع الإشغالات داخل الأسواق والشوارع الرئيسية والداخلية ، مع تنفيذ أعمال النظافة العامة ورفع التراكمات والمخلفات بالمناطق والأحياء السكنية.

ويأتى ذلك بناءاً على تعليمات اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان يستكمل مسئولى المحليات تكثيف الجهود على مدار من خلال إزالة التعديات ورفع الإشغالات والتراكمات والمخلفات ، مع النظافة العامة بالشوارع المختلفة داخل كافة المناطق والأحياء السكنية.

https://www.elbalad.news/6624056