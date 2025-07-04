حملات لرفع الإشغالات وتنفيذ النظافة العامة بالمناطق والأحياء السكنية بأسوان

قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان برئاسة إبراهيم سليمان بتنظيم حملات متتالية لرفع الإشغالات داخل الأسواق والشوارع الرئيسية والداخلية ، مع تنفيذ أعمال النظافة العامة ورفع التراكمات والمخلفات بالمناطق والأحياء السكنية.

ويأتى ذلك بناءاً على تعليمات اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان يستكمل مسئولى المحليات تكثيف الجهود على مدار من خلال إزالة التعديات ورفع الإشغالات والتراكمات والمخلفات ، مع النظافة العامة بالشوارع المختلفة داخل كافة المناطق والأحياء السكنية.

وهو الذى توازى بمواصلة إدارة الحدائق بقيادة المهندس محمد حسن بتنفيذ النظافة داخل الحدائق والمتنزهات المتعددة للمسطحات الخضراء والمشايات ، بالإضافة إلى تهذيب ورى الأشجار.

فيما قامت وحدة نظافة وتجميل المتنزهات السياحية بإشراف المهندس أحمد حلفاوى مدير الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية بتنفيذ أعمال النظافة وغسيل الأرضيات بالحدائق المختلفة ، والشوارع والميادين ، وتواكب مع ذلك قيام المسئولين بالوحدات المحلية بالمراكز والمدن بتكثيف الجهود لرفع الإشغالات والنظافة العامة لإضفاء الشكل الجمالى والحضارى ، وخلق متنفس حيوى للمواطنين .

تابع لواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان إنتظام أعمال توريد وإستلام القمح وذلك فى ظل التسهيلات العديدة التى يتم تقديمها على مستوى قرى ومدن ومراكز المحافظة حيث وصل إجمالى الكميات الموردة حتى الآن إلى 553 ألف و 200 طن وذلك منذ بداية موسم التوريد فى منتصف إبريل الماضى.

ويأتى ذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى لمواصلة تقديم كافة التسهيلات لإنجاح موسم حصام القمح الحالى 2025 ، ووفقاً لتعليمات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء فى هذا الشأن.

وأوضح بأنه تم وضع خطة مسبقة بالتنسيق مع الجهات المختصة لتوفير الوقت والجهد على المزارعين من خلال تشكيل لجنة لتنفيذ هذه الخطة لمتابعة عمليات إستلام وتوريد القمح في بداية ونهاية الموسم بالصوامع والشون والبناكر المخصصة داخل وخارج المحافظة ، وخاصة مع زيادة المساحة المنزرعة بالقمح لهذا العام والتى وصلت إلى 409 ألف و 547 فدان.