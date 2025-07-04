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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

أسوان في 24 ساعة| إغلاق وتشميع محلات مخالفة.. حملات لإزالة التعديات.. وضبط أغذية منتهية الصلاحية

جهود محافظة اسوان
جهود محافظة اسوان
محمد عبد الفتاح

شهدت محافظة اسوان على مدار الـ 24 ساعة من يوم الخميس الموافق 3/7/2025  أحداثا متنوعة. 

تواصل الوحدات المحلية بناءً على توجيهات اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان جهودها لإغلاق وتشميع المحلات والمقاهى والكافيهات المخالفة والغير مرخصة التى يديرها أفراد من جنسيات إفريقية. 

وفى هذا الإطار قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان بقيادة إبراهيم سليمان بتنظيم حملة إستهدفت غلق وتشميع 34 محل ومقهى بمناطق السيل والشيخ هارون والسوق السياحى ، وذلك وسط مشاركة لنواب رئيس المدينة ورؤساء الأحياء ومسئولى التراخيص والبيئة. 

فيما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو بقيادة عاطف كامل بغلق وتشميع 17 محل مخالف بنطاق الشوارع المختلفة بوسط المدينة ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين. 

https://www.elbalad.news/6623006

واصلت الوحدات المحلية جهودها لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة طبقاً لتعليمات اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان. 

وفى هذا الإطار فقد قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو برئاسة عاطف كامل بإزالة 21 طاحونة مخالفة للذهب بمساحة 7175 م2 بنطاق إحدى الجمعيات الزراعية بقرية وادى الرديسية وذلك فى ظل المواجهة الحازمة لظاهرة التنقيب العشوائى. 

وقد شارك فى حملة الإزالة الأجهزة الأمنية بقيادة اللواء عماد جبرة رئيس فرقة شمال ، وأيضاً مسئولى الإدارة الزراعية لحماية الأراضى ، ونواب رئيس المدينة ، والفنيين والعاملين بالوحدة المحلية مدعمين بالمعدات الثقيلة.

https://www.elbalad.news/6623017

جهود متنوعة 

أعطى اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان تعليماته للمسئولين بالمحليات بمواصلة التنسيق مع اللجان المشتركة من جهاز حماية المستهلك والتموين والصحة والطب البيطرى والبيئة .  

ويأتى ذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بضرورة تلبية إحتياجات المواطنين من السلع الغذائية وتوافرها بالأسعار والكميات المناسبة لرفع المعاناة عنهم ، وللحفاظ على الصحة العامة وفقاً لتكليفات دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى ، وبالمتابعة المستمرة من وزارة التنمية المحلية بقيادة الدكتورة منال عوض فى هذا الشأن .  

وفى هذا الإطار ووفقاً لمعلومات واردة لإدارة التحريات بجهاز حماية المستهلك بوجود مخزن معد لتخزين المواد الغذائية منتهية الصلاحية بغرض طرحها بالأسواق ، فقد تم تشكيل لجنة من الجهاز برئاسة أحمد عبد القادر ، وسيد فواز مأمورى الضبط ، وبمشاركة مفتش الصحة شريف أشرف ورئيس مكتب رخص المحلات على عبد الله ، وتمكنت اللجنة من ضبط القائم بإدارة المخزن .

https://www.elbalad.news/6623129

نفذت مديرية العمل بأسوان حملات وإجراءات تفتيش السلامة والصحة المهنية على المنشآت الصناعية، بالتعاون مع الجهات المختصة بالتنمية الصناعية والبيئة، للتأكد من تطبيق جميع الاشتراطات والضوابط المنظمة بهدف توفير بيئة عمل مناسبة، ما يحافظ على سلامة العاملين وسلامة المنشآت من جميع المخاطر المحتملة. 

يأتى ذلك بناءً على توجيهات الوزير محمد جبران، وزير العمل، وبمتابعة اللواء دكتور إسماعيل كمال، محافظ أسوان.

وأوضح محمود عيسى، وكيل مديرية العمل، أن ذلك يأتى فى إطار الجهود المبذولة للإدارة العامة للسلامة والصحة المهنية بالوزارة للتأكد من التزام أصحاب المنشآت بالتراخيص ووسائل السلامة المطلوبة.

https://www.elbalad.news/6623137

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