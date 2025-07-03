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طلاب الثانوية العامة فى أسوان : كثير من أسئلة الكيمياء كانت صعبة
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

طلاب الثانوية العامة فى أسوان : كثير من أسئلة الكيمياء كانت صعبة

الثانوية العامة باسوان
الثانوية العامة باسوان
محمد عبد الفتاح

تباينت ردود طلاب الثانوية العامة بأسوان عقب أداء إمتحان مادة الكيمياء لطلاب القسم علمى علوم ، وأيضاً أداء إمتحان الجغرافيا لطلاب القسم الأدبى من حيث مدى سهولة وصعوبة الأسئلة .

واشتكى عدد من طلاب القسم العلمي علوم من امتحان مادة الكيمياء ، مؤكدين على أن كثير من الأسئلة كانت صعبة ، وفى مستوى الطالب المتفوق ، كما أن الامتحان يحتاج إلى مزيد من الوقت ، وفى المقابل أوضح عدد من الطلاب بأن امتحان الجغرافيا كان فى مستوى الطالب المتوسط.

وكان قد قام طلاب الثانوية العامة بأداء امتحانات نهاية العام الدراسى 2024/2025 ، بإجمالى 8938 طالب وطالبة بمحافظة أسوان، امتحان مادتى الكيمياء والجغرافيا، خلال الامتحانات التى انطلقت الأحد 15 يونيو وتستمر حتى 10 يوليو المقبل.

الثانوية العامة

ومن جانبه أكد محمود بدوى، وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان، أن إجمالي عدد الطلاب الذين يؤدون امتحانات الثانوية العامة بأسوان هذا العام، يبلغ 8938 طالب وطالبة، موزعين على 27 لجنة بواقع 26 لجنة عامة ولجنة مكفوفين.

موزعة كالتالى: "8 لجان بإدارة أسوان التعليمية وتضم 3334 طالب وطالبة - 3 لجان بإدارة دراو التعليمية وتضم 610 طالب وطالبة - 4 لجان بإدارة كوم أمبو التعليمية وتضم 1737 طالب وطالبة - 4 لجان بإدارة نصر النوبة التعليمية وتضم 607 طالب وطالبة- 8 لجان بإدارة إدفو التعليمية وتضم 2650 طالب وطالبة".

وأضاف، أن إجمالى طلاب النظام الحديث يبلغ 8034 طالب وطالبة بواقع "1423 طالب وطالبة بالشعبة الأدبية - 6137 طالب وطالبة بالشعبة العلمية علوم - 474 طالب وطالبة بالشعبة العلمية رياضيات"، بينما يبلغ إجمالي عدد طلاب النظام القديم 904 طالب وطالبة بواقع "133 طالب وطالبة بالشعبة الأدبية - 700 طالب وطالبة بالشعبة العلمية علوم - 71 طالب وطالبة بالشعبة العلمية رياضيات".

وتابع بأن الصناديق الخاصة بنقل الكراسات الامتحان قد وصلت إلى مركزى التوزيع "أسوان وإدفو"، وتم توفير جميع السيارات الخاصة بالنقل.

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