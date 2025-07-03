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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

أسوان: ضبط 700 كيلو سلع منتهية الصلاحية وتحرير 21 محضرا

جهود محافظة أسوان
جهود محافظة أسوان
محمد عبد الفتاح

أعطى اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان تعليماته للمسئولين بالمحليات بمواصلة التنسيق مع اللجان المشتركة من جهاز حماية المستهلك والتموين والصحة والطب البيطرى والبيئة .

ويأتى ذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بضرورة تلبية إحتياجات المواطنين من السلع الغذائية وتوافرها بالأسعار والكميات المناسبة لرفع المعاناة عنهم ، وللحفاظ على الصحة العامة وفقاً لتكليفات دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى ، وبالمتابعة المستمرة من وزارة التنمية المحلية بقيادة الدكتورة منال عوض فى هذا الشأن .

وفى هذا الإطار ووفقاً لمعلومات واردة لإدارة التحريات بجهاز حماية المستهلك بوجود مخزن معد لتخزين المواد الغذائية منتهية الصلاحية بغرض طرحها بالأسواق ، فقد تم تشكيل لجنة من الجهاز برئاسة أحمد عبد القادر ، وسيد فواز مأمورى الضبط ، وبمشاركة مفتش الصحة شريف أشرف ورئيس مكتب رخص المحلات على عبد الله ، وتمكنت اللجنة من ضبط القائم بإدارة المخزن .

حملات مكبرة

وتم ضبط كميات من السلع منتهية الصلاحية وغير صالحة للإستهلاك الآدمى تقدر بنحو 700 كجم من المواد الغذائية والمشروبات الغازية وعصائر وبسكويت ، وتم مواجهة صاحب المخزن الذى إعترف بإدارته بدون ترخيص ، وحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بتشميع المخزن ، مع تحرير محضر جنح إقتصادية ، وتم العرض على النيابة العامة لإصدار أوامرها بإعدام المضبوطات .

فيما قامت الوحدة المحلية بمركز ومدينة كوم أمبو برئاسة طه حسين ، وبالتعاون مع اللجان المشتركة من الجهات المختصة وشرطة المرافق بتنظيم حملة مكبرة على الأنشطة التجارية بالأسواق إستهدفت المرور على المحلات لضبط الأسعار ، والإطمئنان على جودة السلع الغذائية ومطابقتها لمواصفات الجودة المطلوبة.

وأسفرت جهود الحملة عن تحرير 21 محضر متنوع للبيئة والذبح خارج المجازر الحكومية ، وعرض وبيع لحوم فاسدة ، وعدم الإعلان عن الأسعار ، وكذا عدم وجود شهادة صحية ، فضلاً عن مخالفات فى الأسعار ، ورصد محلات تدار بدون ترخيص .

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