إغلاق وتشميع 79محلا ومقهى وكافية غير مرخص بأسوان

تواصل الوحدات المحلية بناءاً على توجيهات اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان جهودها لإغلاق وتشميع المحلات والمقاهى والكافيهات المخالفة والغير مرخصة التى يديرها أفراد من جنسيات إفريقية.

وفى هذا الإطار قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان بقيادة إبراهيم سليمان بتنظيم حملة إستهدفت غلق وتشميع 34 محل ومقهى بمناطق السيل والشيخ هارون والسوق السياحى ، وذلك وسط مشاركة لنواب رئيس المدينة ورؤساء الأحياء ومسئولى التراخيص والبيئة.

فيما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو بقيادة عاطف كامل بغلق وتشميع 17 محل مخالف بنطاق الشوارع المختلفة بوسط المدينة ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

بينما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة نصر النوبة بقيادة محمد عبد العزيز بتنفيذ حملة مكبرة إستهدفت المقاهى والكافيهات بقروى وادى خريت ، وأسفرت عن غلق وتشميع العديد من المقاهى المخالفة بواقع 20 مقهى وكافية ، فضلاً عن تحرير عدد من المحاضر وذلك بواسطة اللجنة المشتركة من إدارة التموين ورخص المحلات والإشغالات بالوحدة المحلية.

جهود محافظة اسوان

وهو الذى توازى مع قيام الوحدة المحلية بمركز ومدينة كوم أمبو بقيادة طه حسين بفصل التيار الكهربائى عن 8 محلات مخالفة لعدم إلتزام أصحابها بمواعيد الغلق المحددة ضمن خطة ترشيد إستهلاك الكهرباء .

واصلت الوحدات المحلية جهودها لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة طبقاً لتعليمات اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان.

وفى هذا الإطار فقد قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو برئاسة عاطف كامل بإزالة 21 طاحونة مخالفة للذهب بمساحة 7175 م2 بنطاق إحدى الجمعيات الزراعية بقرية وادى الرديسية وذلك فى ظل المواجهة الحازمة لظاهرة التنقيب العشوائى.

وقد شارك فى حملة الإزالة الأجهزة الأمنية بقيادة اللواء عماد جبرة رئيس فرقة شمال ، وأيضاً مسئولى الإدارة الزراعية لحماية الأراضى ، ونواب رئيس المدينة ، والفنيين والعاملين بالوحدة المحلية مدعمين بالمعدات الثقيلة.

فيما قامت الوحدة المحلية لمدينة البصيلية بقيادة أشرف فكرى بتنظيم حملة إستهدفت إزالة 6 حالات تعدى بمساحة 13 ألف م2 بمنظقة الشرفا وهى عبارة عن أسوار بإرتفاعات مختلفة بالطوب الأبيض ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتعدين .