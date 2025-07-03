أسوان في 24ساعة.. متابعة لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل وتلبية للمطالب الجماهيرية بلقاء المواطنين

أحداث متنوعة شهدتها محافظة أسوان على مدار الـ 24 ساعة من يوم الأربعاء الموافق : 2/7/2025.

فقد شهدت محافظة أسوان الإطلاق الرسمى لمنظومة التأمين الصحى الشامل، وبهذه المناسبة قدم اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان شكره باسم أهالى المحافظة للرئيس عبد الفتاح السيسى على هذه الهدية المتمثلة فى المنظومة الجديدة التى تعتبر بمثابة أبرز الإنجازات الكبرى والغير مسبوقة التى تشهدها زهرة الجنوب فى الجمهورية الجديدة.

جاء ذلك أثناء متابعة محافظ أسوان لإنتظام العمل بالصروح الطبية المدرجة ضمن المنظومة بواقع 8 مستشفيات من إجمالى 11 مستشفى، و 89 مركز طبى ووحدة صحية من مستهدف 112 مركز طبى ووحدة صحية بإستثمارات تجاوزت الـ 12 مليار جنيه فى البنية التحتية والتجهيزات الطبية وغير الطبية .

https://www.elbalad.news/6621086

جهود متنوعة

شهد اللقاء الجماهيرى للواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان مع المواطنين مشاهد متنوعة من الفرحة والبهجة التى إرتسمت على وجوههم وذلك بعد إيجاد حلول فورية لمشاكلهم وتلبية لمطالبهم .

وخلال اللقاء الذى حضره مسئولى الجهات التنفيذية بالمحليات ، والمديريات الخدمية ، أعطى الدكتور إسماعيل كمال توجيهاته بتوفير محول كهرباء بديل جهد منخفض كحل عاجل بالتنسيق بين قطاع توزيع الكهرباء والوحدة المحلية لخدمة سكان المرحلة الأولى بحى الصداقة الجديدة بهدف تحقيق إنتظام التيار الكهربائى ، وبالتوازى يتم إدارج تركيب محول جديد فى الخطة الإستثمارية للعام الجديد بالوحدة المحلية كحل آجل .

https://www.elbalad.news/6622103

تابع اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان تشغيل منظومة التأمين الصحى الشامل داخل منفذ خدمة المستفيدين والمنتفعين بمقر فرع التأمين الصحى الشامل بشارع أبطال التحرير ، والذى تم تطويره ورفع كفاءته وتجهيزه بشكل راقى وبأحدث النظم التكنولوجية لتقديم خدمات التسجيل والإشتراك للمواطن الأسوانى بالمنظومة الجديدة فى أقل وقت .

وذلك ضمن 13 منفذ بمختلف المراكز والمدن منهم المركز التكنولوجى بمبنى ديوان عام المحافظة ، وأيضاً مركز خدمات مصر بحى العقاد بجوار المدرسة اليابانية ، فضلاً عن المنافذ المماثلة بالمراكز التكنولوجية فى دراو ونصر النوبة وكوم أمبو وإدفو ، علاوة على توافر الخدمة للمنتفعين والمستفيدين بمستشفيات النيل بإدفو ، وأسوان التخصصى العام بالصداقة الجديدة ، والرمد ، بالإضافة إلى منافذ أخرى داخل مستشفيات كوم أمبو ودراو ومعهد الأورام تسهيلاً على المواطنين .

https://www.elbalad.news/6622146