محافظ أسوان يشكر الرئيس السيسى على منظومة التأمين الصحى الشامل

شهدت محافظة أسوان اليوم الإطلاق الرسمى لمنظومة التأمين الصحى الشامل، وبهذه المناسبة قدم اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان شكره بإسم أهالى المحافظة للرئيس عبد الفتاح السيسى على هذه الهدية المتمثلة فى المنظومة الجديدة التى تعتبر بمثابة أبرز الإنجازات الكبرى والغير مسبوقة التى تشهدها زهرة الجنوب فى الجمهورية الجديدة.

جاء ذلك أثناء متابعة محافظ أسوان لإنتظام العمل بالصروح الطبية المدرجة ضمن المنظومة بواقع 8 مستشفيات من إجمالى 11 مستشفى، و 89 مركز طبى ووحدة صحية من مستهدف 112 مركز طبى ووحدة صحية بإستثمارات تجاوزت الـ 12 مليار جنيه فى البنية التحتية والتجهيزات الطبية وغير الطبية .

وتابع المحافظ أسلوب وآلية التشغيل للمنظومة الجديدة حتى يتسنى للمواطنين تلقى الخدمات الطبية والعلاجية المتنوعة فى سهولة ويسر ، وذلك من داخل غرفة العمليات والطوارئ الرئيسية بمستشفى أسوان التخصصى العام بحى الصداقة الجديد .

التأمين الصحى الشامل

ورافق المحافظ في جولته، الدكتورة سالى عبد الرؤوف مساعد المدير التنفيذى لشئون تهيئة المنشآت العلاجية ومدير عام الإدارة العامة لشئون الأفرع بالهيئة العامة للرعاية الصحية، والدكتور محمد عبد الهادى مدير فرع الهيئة بأسوان ، فضلاً عن قيادات الفرع ، ومدير المستشفى.

وأكد الدكتور إسماعيل كمال، أنه وفقاً لموافقة مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى للتطبيق الفعلى لمنظومة التأمين الصحى الشامل بداية يوليو الجارى يتم المتابعة اللحظية من المحافظ شخصياً للتدخل لدى المستوى الأعلى لتذليل أى عقبات أولاً بأول، وتقديم كامل الدعم لتحقيق كافة مقومات النجاح ، ولتكون بداية تطبيق المنظومة قوية ، وتساهم فى الوصول إلى الأهداف المرجوة حيث أن الإنطباع الأول سيظل راسخاً لدى المواطن الأسوانى ، وهو الذى يرتكز على أن يلمس مدى الجودة العالية فى تلقى الخدمة كاملة ووفقاً للمعايير الدولية .

ووجه المحافظ بأهمية تحقيق المزيد من التكاتف والعمل بروح الفريق الواحد بين كافة الجهات، والتنسيق مع محافظة الأقصر لتحويل الحالات الطارئة التى تحتاج لإجراء فحوصات أو عمليات من أهالى مدينة إدفو والسباعية لسرعة تقديم الخدمة لهم على الوجه الأكمل.