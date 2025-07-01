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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

أسوان في 24 ساعة.. توزيع أطراف صناعية ومتابعة للتأمين الصحي وتهنئة للرئيس بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو

جهود محافظة اسوان
جهود محافظة اسوان
محمد عبد الفتاح

شهدت محافظة اسوان على مدار اليـ 24 ساعة من يوم الاثنين الموافق : 30/6/2025 أحداث متنوعة .

فقد قام اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان بتسليم الأطراف الصناعية المجانية لـ 110 حالات من المستحقين بمركز التأهيل الإجتماعى الشامل بطريق السادات وذلك بالتعاون بين مبادرة " جبر الخواطر " التابعة للمحافظة ومؤسسة " أيدينا مع بعض للتأهيل ".

ويأتى ذلك تواكباً مع مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى " حياة كريمة " لتوفير أوجه الرعاية المختلفة للبسطاء والأسر الأكثر إحتياجاً .

https://www.elbalad.news/6620011

قام اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان بالمتابعة الميدانية للأعمال الجارية بمشروع تغطية الأجزاء المتبقية من مصرف السيل بطول 2500 متر ، وبتكلفة 365 مليون جنيه ضمن سلسلة المشروعات التى تشهدها مناطق شرق مدينة أسوان .

وأثناء تفقده للمشروع برفقه اللواء ياسر عبد الشافى السكرتير العام المساعد ، والمهندس عمر سيف وكيل وزارة الموارد المائية والرى، فضلاً عن القيادات التنفيذية استمع الدكتور إسماعيل كمال لشرح عن تفاصيل المشروع، والذى شهد تنفيذ مسافة 1800 متر ، وجارى العمل فى المسافة المتبقية بطول 700 متر .

https://www.elbalad.news/6620014

قدم اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان شكره للقائمين على تنفيذ مبادرة " طريق مضئ لطفلى" بقيادة الدكتورة عبلة عادل مؤسس المبادرة لتوزيع 40 جهازا لقياس السوائل كهدايا مجانية لتمكين ذوى الإعاقة البصرية وإتاحة الفرصة لهم لتناول مياه الشرب والسوائل المختلفة دون أى معاناة .

وأكد المحافظ  أنه فى ظل اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسى بأبنائنا الطلاب من ذوى الهمم والقدرات الخاصة ، فنعمل جاهدين لدعمهم ومساندتهم.

https://www.elbalad.news/6620018

جهود متنوعة

بعث اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان ، برقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسى بمناسبة الذكرى الثانية عشرة لثورة 30 يونيو المجيدة .

وأكد الدكتور إسماعيل كمال، فى برقيته بأنه " بالأصالة عن نفسى وبالإنابة عن أبناء محافظة أسوان والقيادات التنفيذية والبرلمانية والسياسية ، يسعدنى أن أبعث بخالص التهنئة بهذه المناسبة العزيزة ، لتظل هذه الذكرى خالدة فى تاريخنا الوطنى ، ومبعث إعتزاز وفخر لشعب مصر بقواته المسلحة ورجالها الأوفياء ، ليسجلوا صفحة مشرقة من صفحات كفاح الشعب المصرى المضيئة على مر العصور‬ .

https://www.elbalad.news/6620023

ترأس اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان الإجتماع التنسيقى لتحقيق الجاهزية الكاملة لإنجاح المنظومة الجديدة حتى يتسنى للمواطن الأسوانى تلقى الخدمة بالجودة العالية ووفقاً للمعايير العالمية. 


https://www.elbalad.news/6620402

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