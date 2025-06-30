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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

أسوان في 24 ساعة| متابعات ميدانية لرفع كفاءة وتطوير الطرق.. وتوريد 553 ألف طن قمح

جهود متنوعة
جهود متنوعة
محمد عبد الفتاح

شهدت محافظة أسوان على مدار الـ 24 ساعة من يوم الأحد الموافق 29/6/2025 أحداثا متنوعة. 

أعطى اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان توجيهاته بإيفاد لجنة متخصصة إلى مصانع كيما للوقوف على تصاعد بعض الأدخنة بكثافة فجر اليوم حيث فى إطار التفاعل المباشر مع كافة المطالب والشكاوى الجماهيرية . 

وذلك برئاسة المهندس عمرو لاشين نائب المحافظ ، وعضوية اللواء أحمد موسى المشرف على مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة ، وأسماء محمود مدير الإدارة العامة لشئون البيئة ، وعقب تفقد مكونات المصنع . 

أكد المهندس عمرو لاشين بأنه بناءاً على تعليمات محافظ أسوان تم المعاينة الميدانية على أرض الواقع ، والتى تم من خلال التأكد من أنه نتيجة حدوث ضغط عالى من خط الغاز الطبيعى وذلك بعد إنقطاعه عن المصنع لفترة أسبوعين مما نتج عنه صعود أدخنة بيضاء تضم بخار مياه فقط بدون أى مواد ملوثة أخرى حيث تبين أنها مطابقة للإشتراطات البيئية.

https://www.elbalad.news/6619104

قام اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان، بتفقد مشروع تطوير ورفع كفاءة ورصف طريقي كيما / السماد بدءاً من كوبرى الشيخ عيسى شمالاً بالجوزيرة وصولاً إلى المدينة الصناعية الجديدة بالعلاقى جنوباً بطول 8 كم، وبتكلفة 155 مليون جنيه وبنسبة تنفيذ وصلت إلى 79%.

وأثناء جولته التفقدية برفقة اللواء ياسر عبد الشافي معاون المحافظ ، والمهندس أحمد مختار مدير المشروعات بمنطقة تعمير أسوان المنفذة للمشروع ، فضلاً عن القيادات التنفيذية المختصة .

وأعطى الدكتور إسماعيل كمال توجيهاته للانتهاء من مشروع رفع الكفاءة والرصف لهذا الطريق الهام ، وما يتضمنه من مجموعة للطرق الداخلية بطول 3.5 كم ، والالتزام بالموعد المحدد لإنهائه بالكامل بنهاية العام الحالى. 

https://www.elbalad.news/6619121

جهود متنوعة 

استكمل اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان جولاته الميدانية بتفقد مشروع إنشاء الطريق الإقليمى الدائرى الشرقى العلاقى / كوبرى أسوان الملجم ، الذى يمتد من طريق أسوان / برانيس ، وينتهى عند منطقة الملقطة مروراً ، بالكوبرى العلوى المزمع إنشاؤه أعلى السكك الحديدية بالطريق الزراعى الشرقى بطول 22.6 كم وبتكلفة تقديرية وصلت إلى 480 مليون جنيه بنظام البلاطات الخرسانية لتحمل الأوزان الكبيرة من سيارات النقل الثقيل وخدمة المحاجر القائمة .

يأتى ذلك فى ظل رؤية مصر 2030 ، وتنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى للتوسع فى إقامة المحاور والطرق الجديدة .

وخلال جولته برفقة اللواء ياسر عبد الشافى معاون المحافظ ، ومسئولى هيئة التعمير بقيادة المهندس أحمد مختار مدير منطقة أسوان ، فضلاً عن القيادات التنفيذية .

https://www.elbalad.news/6619109

تابع اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان الجهود المبذولة لإستلام الصوامع والشون والبناكر كميات القمح الموردة من المزارعين في موسم الحصاد الحالى 2025 تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى ، ووفقاً لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولى فى هذا الشأن.

ووصل إجمالى الكميات التى تم توريدها حتى الآن إلى 553 ألف طن وذلك منذ بداية موسم التوريد فى منتصف إبريل الجارى. 

وأوضح المحافظ أن هناك تعليمات للمسئولين بتقديم كافة التسهيلات والإمكانيات للمزارعيين ، مع قيام رؤساء المراكز والمدن بتكثيف المرور الميدانى على القرى والمناطق التى تضم زراعات القمح للتشديد على المزارعين بعدم تسليم أى كميات من محصول القمح إلا من خلال جهات التسويق والتخزين المختصة. 

https://www.elbalad.news/6619270

أسوان محافظة اسوان اخبار محافظة اسوان

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