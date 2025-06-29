محافظ أسوان يطالب بتسريع معدلات إنجاز مشروع الطريق الإقليمى الدائرى الشرقى

استكمل اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان جولاته الميدانية بتفقد مشروع إنشاء الطريق الإقليمى الدائرى الشرقى العلاقى / كوبرى أسوان الملجم ، الذى يمتد من طريق أسوان / برانيس ، وينتهى عند منطقة الملقطة مروراً ، بالكوبرى العلوى المزمع إنشاؤه أعلى السكك الحديدية بالطريق الزراعى الشرقى بطول 22.6 كم وبتكلفة تقديرية وصلت إلى 480 مليون جنيه بنظام البلاطات الخرسانية لتحمل الأوزان الكبيرة من سيارات النقل الثقيل وخدمة المحاجر القائمة .

يأتى ذلك فى ظل رؤية مصر 2030 ، وتنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى للتوسع فى إقامة المحاور والطرق الجديدة .

وخلال جولته برفقة اللواء ياسر عبد الشافى معاون المحافظ ، ومسئولى هيئة التعمير بقيادة المهندس أحمد مختار مدير منطقة أسوان ، فضلاً عن القيادات التنفيذية .

وشدد الدكتور إسماعيل كمال على ضرورة الإسراع بمعدلات إنجاز هذا المشروع الحيوى ، التى وصلت نسبة التنفيذ فيه إلى 81 % ، ليتم إنهائه وفقاً للتوقيتات الزمنية المحددة له فى يناير القادم.

وأشاد بالجهود التى تبذلها هيئة التعمير من خلال تنفيذ أعمال تجسدت فى شق الجبال والتسوية والحفر والردم والإحلال ، والوصول لمنسوب الفرما ، ولاسيما أنه تم الإنتهاء من أعمال الحفر والردم بطول 18.6 كم ، وطبقة الأساس ، وأعمال الرصف الخرسانى بطول 17.7 كم .

وأعطى محافظ أسوان تعليماته للمسئولين بتذليل كافة العقبات للإسراع بتنفيذ المحور الجديد الذى سيسهم فى تحقيق السيولة المرورية بالطرق الرئيسية داخل المدينة ، لافتاً إلى أنه سيتم تحويل حركة النقل الثقيل المحمل بالخامات المحجرية من طريق الشلال / كيما / السماد لخارج المدينة مما يخفف الضغط على الطرق الداخلية ويحد من تهالكها مع شبكات البنية الأساسية بها .

فيما قام اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان بتفقد مشروع تطوير ورفع كفاءة ورصف طريقى كيما / السماد بدءاً من كوبرى الشيخ عيسى شمالاً بالجوزيرة وصولاً إلى المدينة الصناعية الجديدة بالعلاقى جنوباً بطول 8 كم ، وبتكلفة 155 مليون جنيه ، وبنسبة تنفيذ وصلت إلى 79% .