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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ أسوان يعطى إشارة البدء لفعاليات الاحتفال باليوم العالمى للتبرع بالدم

حملة التبرع بالدم
حملة التبرع بالدم
محمد عبد الفتاح

أعطى اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان إشارة البدء لإطلاق فعاليات الإحتفال باليوم العالمى للتبرع بالدم ، والتى تضمنت ماراثون للمشى من أمام مبنى ديوان عام المحافظة ، أعقبها قيام المحافظ بالتبرع بالدم بأحد النقاط المتحركة تأكيداً على مشاركة جميع أفراد وفئات المجتمع فى هذا العمل الإنسانى الجليل. 

جاء ذلك تحت شعار " تبرعك بالدم حياة " ، وبرعاية الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان. 

وقد شهدت الفعاليات مشاركة لمديرية الصحة بقيادة الدكتور محمد سعيد ، والعديد من الشباب والفتيات بمديرية الشباب والرياضة بقيادة ناصر سليم ، بالإضافة إلى قيادات مديريات الصحة والشباب والرياضة. 

التبرع بالدم 

وعلى هامش الفعاليات أكد الدكتور إسماعيل كمال على ضرورة المشاركة الفعالة من أهالى المحافظة للتبرع بالدم بالنقاط الثابتة داخل المستشفيات وبنك الدم أو بداخل السيارات المجهزة من مديرية الصحة لما لهذا العمل من أهمية لإنقاذ المصابين والمرضى ودعم المستشفيات بكميات الدم اللازمة. 

مقدماً شكره لكافة المشاركين والقائمين على تنظيم الفعاليات وتنوعها لتضم حملات توعية وتثقيف للتشجيع على التبرع بالدم والتأكيد على أهميته ، بالإضافة إلى العديد من الأنشطة المجتمعية المختلفة . 

فيما أوضح مدير عام الصحة بأن عملية نقل الدم ومنتجاته تساهم بشكل مباشر فى إنقاذ ملايين الأرواح سنوياً وتمتعهم بنوعية حياة أفضل ، وتقدم الدعم لإجراء العمليات الطبية والجراحية المعقدة ، كما تؤدى هذه العملية دوراً أساسيا فى إنقاذ أرواح الأمهات والأطفال فى إطار رعايتهم. 

ولفت إلى أن خدمات الإمداد بالدم تتيح للمرضى سبيل الحصول على الدم ومنتجاته المأمونة بكميات كافية من العناصر الرئيسية لأى نظام صحى فعال حيث أن الفئة العمرية المستهدفة من التبرع من 18 سنة إلى 65 سنة ، بالإضافة إلى مراعاة عدم تبرع المصابين بالأمراض المزمنة.

فيما تفقد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان السوق السياحى القديم وعددا من الشوارع الرئيسية والداخلية بنطاق أحياء جنوب وغرب وشرق ، ومن بينها كسر الحجر والحدادين والشارع الجديد ، والبركة والبصالى والشيخ الشافعى وميدان المحطة ، بالإضافة إلى منطقة أطلس وغيرها من الشوارع الجانبية.

أسوان محافظة اسوان اخبار محافظة اسوان

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