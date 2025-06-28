محافظ أسوان يعتمد قواعد تنسيق قبول الطلاب بمدارس الثانوية العامة والخدمات والفني.. تعرف عليها

اعتمد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان قواعد تنسيق قبول الطلاب بمدارس المرحلة الثانوية سواء للتعليم العام أو الخدمات أو الفنى للعام الدراسى القادم 2025/2026 من الطلاب الحاصلين على شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسى حيث سيكون الحد الأدنى للقبول بمدارس التعليم الثانوى العام 210 درجة .

كما سيكون الحد الأدنى للقبول بالثانوى العام للخدمات 202 درجة ، فى حين يتراوح الحد الأدنى للقبول بمدارس التعليم الفنى والمهنى والخدمات فنى ما بين 140 درجة إلى 230 درجة حسب نوعية المدرسة ونظام الدراسة بها .

جاء ذلك أثناء عرض محمود بدوى مدير مديرية التربية والتعليم لقواعد التنسيق على محافظ أسوان والذى أطمئن على مراعاة التنوع فى تنسيق القبول بمدارس التعليم الثانوى العام والفنى للطلاب الناجحين فى الشهادة الإعدادية ، بالإضافة إلى تحقيق الإستقرار للعملية التعليمية ، والذى يتطلب تشكيل لجان لمتابعة قبول وتحويل المعلمين والطلاب بين المدارس بمنتهى الشفافية والعدالة .

تنسيق الثانوية

فيما أعطى اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان رؤساء المراكز والمدن بشن حملات دورية مكبرة على هذه المحال ، وخاصة تعمل على إستقطاب الشباب الأسوانى ، وأيضاً الرواد من جنسيات أخرى لممارسة التعاطى والسلوكيات التى تتعارض مع عادات وتقاليد المجتمع المحلى .

وشدد المحافظ على أنه لن يسمح بممارسة أى أنشطة مخالفة للأخلاق تحت مسمى الكافيهات أو المقاهى ، ولاسيما أنها تتسبب فى إزعاج المواطنين فى القرى و الأحياء والمناطق السكنية فيها لما تحدثه من ضوضاء وراوئح كريهة ، بالإضافة إلى عدم إلتزامهم بمواعيد الغلق المقررة فى الفترات المسائية تطبيقاً للخطة القومية لترشيد إستهلاك الكهرباء.

فيما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة نصر النوبة بقيادة محمد عبد العزيز بتنفيذ حملة مكبرة إستهدفت المقاهى والكافيهات بقريتى أرمنا ووادى خريت بنطاق قروى عنيبة ، وأسفرت عن غلق وتشميع العديد من المقاهى المخالفة بواقع 10 حالات ، فضلاً عن تحرير عدد من المحاضر وذلك بواسطة اللجنة المشتركة من إدارة التموين ورخص المحلات والإشغالات بالوحدة المحلية .