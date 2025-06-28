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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ أسوان يطالب بسرعة الإنتهاء من مشروع توسعة وتطوير كورنيش النيل الجديد

جولة محافظ أسوان
جولة محافظ أسوان
محمد عبد الفتاح

تفقد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان، الأعمال الجارية بمشروع توسعة وتطوير كورنيش النيل الجديد، بطول 9 كم بداية من موقف الأقاليم وصولاً إلى كوبرى أسوان الملجم شمالاً، وبتكلفة تصل إلى 339 مليون جنيه ، وبنسبة تنفيذ وصلت إلى 87%.

يأتى ذلك من أجل الإسراع بمعدلات الإنجاز بالمشروعات الجارية بكافة قطاعات العمل العام تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى .

ورافق المحافظ أثناء تفقده لمكونات المشروع، اللواء ماهر هاشم السكرتير العام المساعد، واللواء ياسر عبد الشافى معاون المحافظ، فضلاً عن القيادات التنفيذية، ومسئولى جهاز التعمير.

وشدد الدكتور إسماعيل كمال على الإسراع بمعدلات التنفيذ لنهو مشروع التوسعة والتطوير لكورنيش النيل الجديد فى أقرب وقت بحيث يتم توفير أحواض الزرع، وإنهاء الجزيرة الوسطى ليصبح الطريق حارتين كل منها بعرض 8 متر، وبالتوازى يتم تنفيذ أعمال الرصف فى المسافات الجارى إنهائها خلال شهرى يوليو وأغسطس القادمين بطول 4 كم.

كورنيش النيل الجديد

ووجه المحافظ إلى الإنتهاء أيضاً من أعمال حماية النيل والحوائط الساندة بعدد 17 قطاع بمسافة 3.6 كم من طول الطريق ، وأماكن البرجولات ، والجارى تركيبها بمسافة 100 متر لكل برجولة ، وتنفيذ ممشى للدراجات ضمن الألعاب الترفيهية .

وشملت الأعمال تركيب كريتال للأسوار وبازلت وكابلات وأعمدة كهرباء ديكورية وبردورات جرانيت وخرسانة مطبوعة وأنترلوك ، وجارى تنفيذ نفس الأعمال فى مسافة 1.5 كم أخرى ، لتستكمل بباقى مسافة الـ 9 كم، ليتم بذلك تحويل الكورنيش إلى بانوراما جمالية جديدة ومشرفة على صفحة نهر النيل الخالد يلمسها الزائرين لعروس المشاتى من الأفواج السياحية ، وأيضاً للمواطن الأسوانى .

وأعطى اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان رؤساء المراكز والمدن بشن حملات دورية مكبرة على هذه المحال ، وخاصة تعمل على إستقطاب الشباب الأسوانى، وأيضاً الرواد من جنسيات أخرى لممارسة التعاطى والسلوكيات التى تتعارض مع عادات وتقاليد المجتمع المحلى.

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