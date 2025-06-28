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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ أسوان يوجه لوقف أى أعمال بناء بمنطقة السيل والإلتزام بالهوية البصرية

جولة محافظ أسوان
جولة محافظ أسوان
محمد عبد الفتاح

فى جولة مفاجئة بمنطقة السيل أعطى اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان توجيهاته لرئيس مركز ومدينة أسوان بوقف أى أعمال بناء بمدخل المنطقة المتاخمة لسور السكك الحديدية تؤدى إلى تشوهات بصرية ، والإقتصار فقط على الشكل الجمالى فى واجهات المحلات القائمة ، مع الإلتزام بالهوية البصرية لها .

وكلف المحافظ بأن تكون كافة المحلات الحاصلة على ترخيص من هيئة السكك الحديدية بنسق جمالى واحد للقضاء نهائياً على أى إشغالات عشوائية ، مع إلزام المحلات بخطوط التنظيم وعدم التعدى على حرم الشارع للحفاظ على الشكل الحضارى .

وأثناء جولته التفقدية بمنطقة السيل برفقة اللواء ماهر هاشم السكرتير العام المساعد ، وإبراهيم سليمان رئيس المدينة شدد المحافظ على الإغلاق والتشميع النهائى لأى محلات مخالفة بسور السكة الحديد ، ومنع فتح أى محلات قد سبق غلقها لكونها بدون ترخيص .

وكلف المحافظ بأن يتم بالتوازى الإستمرار فى تنظيم الحملات الهادفة لإزالة الأكشاك العشوائية والمخالفة بسور السكة الحديد ، وفقاً للتنسيق بين محافظ أسوان ، والفريق كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل لكونها لا تليق بالمظهر العام والشكل الجمالى .

جولة مفاجئة

فيما تفقد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان منظومة العمل بمستشفى أسوان التخصصى العام بالصداقة الجديدة ، حيث أستفسر المحافظ من المواطنين المترددين على المستشفى بالأقسام المختلفة ومن بينها العيادات الخارجية والطوارئ على مستوى الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة لهم .

ووجه المحافظ إدارة المستشفى إلى تسخير كافة الإمكانيات التى يمتلكها هذا الصرح الطبى المتميز لتوفيرها للمرضى المترددين عليها بالجودة العالية ، ولاسيما أن المستشفى مدرجة بمنظومة التأمين الصحى الشامل الجارى الإستعداد لتطبيقها ضمن محافظات المرحلة الأولى تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى ، ووفقاً لموافقة مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصفطى مدبولى رئيس الوزراء خلال أيام فى يوليو المقبل .

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