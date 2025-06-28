فتح باب الترخيص لـ10 سيارات ميكروباص حديثة بأسوان.. تفاصيل

أعطى اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان توجيهاته لفتح باب الترخيص لعدد 10 سيارات ميكروباص حديثة للعمل على خط سير " المحطة / الخطارة " بمركز أسوان طبقاً للتعريفة المقررة بحيث تقوم إدارات المرور والمواقف بتنفيذ ذلك وفقاً للضوابط والقوانين المنظمة ، وفى حالة زيادة عدد المتقدمين عن ١٠ من أصحاب السيارات سيتم إجراء قرعة علنية تحقيقاً للعدالة والشفافية.

وأكد المحافظ على أننا نستهدف من هذه الإجراءات تسهيل حركة المواطنين ، وتخفيف المشقة عن مواطنى أسوان بمختلف المناطق السكنية سيارات السيرفيس بالطريق الرئيسى .

ومن جانبها أوضحت نسمة ناجح مديرة إدارة المواقف بأنه بناءاً على تعليمات محافظ أسوان فقد تم توفير خطوط السير على خط المحطة / الخطارة .

ولفت إلى أنه فى حالة إحتياج أى مناطق سكنية لتوفير خطوط السير لها يتم تدريجياً تسكين السيارات عليها وذلك حسب الكثافة السكنية وفقاً لتكليفات المحافظ ، وعلى من يرغب فى الحصول على خط السير المحطة / الخطارة ، عليه بأن يتقدم بطلب مرفق به الأوراق والمستندات الخاصة بالسيارة لإدارة المواقف بالمحافظة من خلال إدارة خدمة المواطنين .

سيارات ميكروباص

وتفقد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان منظومة العمل بمستشفى أسوان التخصصى العام بالصداقة الجديدة ، حيث أستفسر المحافظ من المواطنين المترددين على المستشفى بالأقسام المختلفة ومن بينها العيادات الخارجية والطوارئ على مستوى الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة لهم .

ووجه المحافظ إدارة المستشفى إلى تسخير كافة الإمكانيات التى يمتلكها هذا الصرح الطبى المتميز لتوفيرها للمرضى المترددين عليها بالجودة العالية ، ولاسيما أن المستشفى مدرجة بمنظومة التأمين الصحى الشامل الجارى الإستعداد لتطبيقها ضمن محافظات المرحلة الأولى تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ووفقاً لموافقة مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصفطى مدبولى رئيس الوزراء خلال أيام فى يوليو المقبل .