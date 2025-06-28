قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بسبب الأهلي.. الزمالك يكثف جهوده لضم مدافع فاركو
ظهور مفاجئ لوزير الدفاع الإيراني يفضح مزاعم إسرائيل عن تصفيته
علي جمعة يحصل على 56 صوتا فى انتخابات الطرق الصوفية
مدبولي يفتتح أول مصنع لمجموعة BSH الألمانية في مصر وأفريقيا بالعاشر من رمضان
مفتي الجمهورية: استهداف الجائعين في طوابير المساعدات بغزة جريمة تهتز له ضمائر الأحرار
شاهد .. استخراج "سماعة غش" من أذن طالب "بالملقاط".. وزملاءه: جت سليمة
ترامب يهدد بزيادة الرسوم الجمركية على بعض الدول في يوليو
التعليم العالي: أنشطة توعوية لبناء وعي طلاب الجامعات ومواجهة الفكر المتطرف
رئيس لجنة الأمن القومي في إيران يدين تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية
لاعب فلسطيني بالسويد يقترب من الانضمام لنادى الزمالك | خاص
الزمالك وسيراميكا كليوباترا في منافسة لضم بوبو
المعلق الرياضي أحمد الطيب يلوم جمهور الزمالك لهذا السبب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

فتح باب الترخيص لـ10 سيارات ميكروباص حديثة بأسوان.. تفاصيل

مواقف أسوان
مواقف أسوان
محمد عبد الفتاح

أعطى اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان توجيهاته لفتح باب الترخيص لعدد 10 سيارات ميكروباص حديثة للعمل على خط سير " المحطة / الخطارة " بمركز أسوان طبقاً للتعريفة المقررة بحيث تقوم إدارات المرور والمواقف بتنفيذ ذلك وفقاً للضوابط والقوانين المنظمة ، وفى حالة زيادة عدد المتقدمين عن ١٠ من أصحاب السيارات سيتم إجراء قرعة علنية تحقيقاً للعدالة والشفافية.

وأكد المحافظ على أننا نستهدف من هذه الإجراءات تسهيل حركة المواطنين ، وتخفيف المشقة عن مواطنى أسوان بمختلف المناطق السكنية سيارات السيرفيس بالطريق الرئيسى .

ومن جانبها أوضحت نسمة ناجح مديرة إدارة المواقف بأنه بناءاً على تعليمات محافظ أسوان فقد تم توفير خطوط السير على خط المحطة / الخطارة .

ولفت إلى أنه فى حالة إحتياج أى مناطق سكنية لتوفير خطوط السير لها يتم تدريجياً تسكين السيارات عليها وذلك حسب الكثافة السكنية وفقاً لتكليفات المحافظ ، وعلى من يرغب فى الحصول على خط السير المحطة / الخطارة ، عليه بأن يتقدم بطلب مرفق به الأوراق والمستندات الخاصة بالسيارة لإدارة المواقف بالمحافظة من خلال إدارة خدمة المواطنين .

سيارات ميكروباص 

وتفقد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان منظومة العمل بمستشفى أسوان التخصصى العام بالصداقة الجديدة ، حيث أستفسر المحافظ من المواطنين المترددين على المستشفى بالأقسام المختلفة ومن بينها العيادات الخارجية والطوارئ على مستوى الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة لهم .

ووجه المحافظ إدارة المستشفى إلى تسخير كافة الإمكانيات التى يمتلكها هذا الصرح الطبى المتميز لتوفيرها للمرضى المترددين عليها بالجودة العالية ، ولاسيما أن المستشفى مدرجة بمنظومة التأمين الصحى الشامل الجارى الإستعداد لتطبيقها ضمن محافظات المرحلة الأولى تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ووفقاً لموافقة مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصفطى مدبولى رئيس الوزراء خلال أيام فى يوليو المقبل .

أسوان محافظة اسوان اخبار محافظة اسوان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حادث المنوفية

سائق التريلا المتسبب في حادث إقليمي المنوفية: الدريكسون ساب في إيدي ولقيتهم في وشي

ماذا يحدث داخل الجسم عند تناول جرعة زائدة من البارسيتامول ؟

تحذيرات من خطورة الباراستامول على الكبد.. ماذا يفعل؟

أسعار الذهب

انخفاض سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم السبت

ماذا تفعل بعد صلاة الفجر؟

ماذا تفعل بعد صلاة الفجر؟.. 3 عبادات أوصى بها النبي

امتحانات الثانوية العامة

ماراثون الثانوية العامة |ننشر مواصفات امتحان اللغة الأجنبية الاولى المقرر آداؤه غداً

الإيجار القديم

قبل مناقشته بالبرلمان.. زيادة الإيجار حسب المنطقة.. وموعد الإخلاء رسميا

عمرو اديب

عمرو أديب يسخر من الأهلى بعد تأهل الهلال السعودي.. ماذا قال؟

إذا طلب منك الميت

ماذا تفعل إذا طلب منك الميت فعل شيء بالمنام؟.. الإفتاء تجيب

ترشيحاتنا

ملتقى المرأة بالجامع الأزهر

ملتقى المرأة بالجامع الأزهر يناقش بدائل العمرة وأولويات البر المجتمعي

احددى ندوات الأوقاف

الأوقاف تعقد27 ندوة بالمساجد الكبرى حول دور الأم في ترسيخ القيم

وكيل الأزهر يتفقد لجان الشهادة الثانوية

وكيل الأزهر يتفقد لجان الشهادة الثانوية بقليوب ويشيد بالتزام وانضباط اللجان

بالصور

مدبولي يفتتح أول مصنع لمجموعة BSH الألمانية في مصر وأفريقيا بالعاشر من رمضان

رئيس الوزراء
رئيس الوزراء
رئيس الوزراء

خطأ شائع في طهي المكرونة يرفع سكر الدم بسرعة.. ما الحل؟

لماذا الطهي الزائد للمكرونة يضر؟
لماذا الطهي الزائد للمكرونة يضر؟
لماذا الطهي الزائد للمكرونة يضر؟

وزير الإسكان يتابع مشروعات العقارات وتطوير المنطقة الصناعية بالعاشر

وزير الإسكان
وزير الإسكان
وزير الإسكان

إحتفالاً باليوم العالمي.. الشرقية تشهد انطلاق فعاليات حملة التبرع بالدم

الشرقية
الشرقية
الشرقية

فيديو

مشادة على فستان سهرة

ضرب وسب .. فستان سهرة يتسبب في مشاجرة بمنطقة السلام

حقيقة انفصال رامي رضوان ودنيا

رامي رضوان يكسر الصمت ويرد على إشاعة انفصاله عن دنيا سمير غانم

أميرة فتحي

أميرة فتحي: لست مطربة..وأصبت بالاكتئاب بعد طرح عقبال كل البنات l فيديو

أميرة فتحي

أميرة فتحي: لا أجد فى الأكل متعة.. سعادتي تتحقق بالحفاظ على رشاقتي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عامر

خالد عامر يكتب: من الفائز؟ أمريكا ـ إسرائيل .. أم إيران؟

محمد عبد الجواد

محمد عبد الجواد يكتب: فسيكفيكهم الله

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: مش من حقك

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الأمنيات

دكتور /محمد عسكر مستشار التكنولوجيا وخبير أمن المعلومات

د.محمد عسكر يكتب: ماذا يعني تسريب 16 مليار كلمة مرور حول العالم؟

المزيد