أخبار أسوان | تكثيف أعمال النظافة وتلبية مطالب المواطنين.. وعرض مسرحى جديد

شهدت محافظة أسوان على مدار الـ 24 ساعة من يوم الجمعة الموافق 27/6/2025 احداث متنوعة.

تفقد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان السوق السياحى القديم وعددا من الشوارع الرئيسية والداخلية بنطاق أحياء جنوب وغرب وشرق ، ومن بينها كسر الحجر والحدادين والشارع الجديد ، والبركة والبصالى والشيخ الشافعى وميدان المحطة ، بالإضافة إلى منطقة أطلس وغيرها من الشوارع الجانبية .

وأثناء جولته برفقة اللواء ماهر هاشم السكرتير العام المساعد ، وإبراهيم سليمان رئيس المدينة ، وجه محافظ أسوان بضرورة الإلتزام بخطوط التنظيم لأصحاب المحلات ، وفى حالة المخالفة يتم تحرير محاضر ، وتحويلها للنيابة العامة لإتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين. على أن يتم ترميم البلاطات والأرضيات داخل السوق للحفاظ على مكتسبات التطوير والتجميل التى تمت به ، وإتاحة الفرصة أمام المواطنين والأفواج السياحية الزائرة للتحرك فى سهولة ويسر .

وشدد المحافظ بتكثيف أعمال النظافة العامة ورفع التراكمات والمخلفات وتفريغ الصناديق والحاويات من القمامة أولاً بأول بكافة المناطق والأحياء السكنية لخلق أجواء ومتنفس بيئى وصحى وجمالى أمام المواطنين والسائحين ، وهو الذى يتوازى معه إلزام أصحاب المقاهى والكافيهات والكافتيريات والمحلات ومختلف الأنشطة التجارية بخطوط التنظيم ، وأيضاً بمواعيد الغلق المحددة فى ضوء تنفيذ الخطة العامة لترشيد إستهلاك الكهرباء .

https://www.elbalad.news/6617321

جهود متنوعة

حرص اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان على الإستماع لمطالب وشكاوى وإحتياجات العديد من المواطنين ، مكلفاً المسئولين بسرعة وضع الحلول العاجلة لها ، وتسخير كافة الإمكانيات لتلبيتها والتدخل والتعامل الفورى معها .

وكان قد أدى اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان صلاة الجمعة بمسجد بدر بالطابية ، بحضور اللواء محمد أبو الليل مدير الأمن ، واللواء ماهر هاشم السكرتير العام المساعد ، والعميد أحمد كمال قائد قطاع أسوان العسكرى ، فضلاً عن القيادات الأمنية والدينية والأكاديمية والتنفيذية ، فيما ألقى خطبة الجمعة الشيخ محمد عبد العزيز وكيل مشيخة الطرق الصوفية ، والتى جاءت بعنوان " بداية جديدة وأمل جديد ".

https://www.elbalad.news/6617319

شهدت قاعة المعارض بمسرح فوزى فوزى بأسوان انطلاق العرض المسرحي "عروس الرمل"، ضمن عروض الموسم الحالي الذي تنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، بإقليم جنوب الصعيد الثقافي، في إطار برامج وزارة الثقافة.

العرض من تأليف طه الأسوانى، وإخراج خالد عطالله، ضمن عروض التجارب النوعية "عرض غرفة" لفرقة قصر ثقافة العقاد، وتدور الأحداث عن امرأه وحيده تعيش أجواء من العزله والانكسار ويتحول عالمها إلى عالم موحش من التصحر، والبحث عن الارتواء.

"عروس الرمل" بطولة ميادة مجدى روضاوى، مارى جرجس خليل، سلسبيل وليد فخرى، مخرج مساعد موسى محمد أحمد، مخرج منفذ حسن فهمى، وقدم بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، من خلال الإدارة المركزية للشئون الفنية، ومن إنتاج الإدارة العامة للمسرح، ويستمر عرضه يومياً بالمجان حتى الأحد 29 يونيو، بالتعاون مع إقليم جنوب الصعيد الثقافي، وفرع ثقافة أسوان.

https://www.elbalad.news/6617151