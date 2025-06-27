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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ أسوان يستمع لمطالب المواطنين ويوجه بتسخير كافة الإمكانيات لتلبيتها

جولة محافظ أسوان
جولة محافظ أسوان
محمد عبد الفتاح

حرص اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان على الإستماع لمطالب وشكاوى وإحتياجات العديد من المواطنين ، مكلفاً المسئولين بسرعة وضع الحلول العاجلة لها ، وتسخير كافة الإمكانيات لتلبيتها والتدخل والتعامل الفورى معها .

وكان قد أدى اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان صلاة الجمعة بمسجد بدر بالطابية ، بحضور اللواء محمد أبو الليل مدير الأمن ، واللواء ماهر هاشم السكرتير العام المساعد ، والعميد أحمد كمال قائد قطاع أسوان العسكرى ، فضلاً عن القيادات الأمنية والدينية والأكاديمية والتنفيذية ، فيما ألقى خطبة الجمعة الشيخ محمد عبد العزيز وكيل مشيخة الطرق الصوفية ، والتى جاءت بعنوان " بداية جديدة وأمل جديد " .

مطالب المواطنين

هذا وفى جولة ميدانية تفقد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان السوق السياحى القديم  وعدد من الشوارع الرئيسية والداخلية بنطاق أحياء جنوب وغرب وشرق ، ومن بينها كسر الحجر والحدادين والشارع الجديد ، والبركة والبصالى والشيخ الشافعى وميدان المحطة ، بالإضافة إلى منطقة أطلس وغيرها من الشوارع الجانبية .

وأثناء جولته برفقة اللواء ماهر هاشم السكرتير العام المساعد ، وإبراهيم سليمان رئيس المدينة ، وجه محافظ أسوان إلى ضرورة الإلتزام بخطوط التنظيم لأصحاب المحلات ، وفى حالة المخالفة يتم تحرير محاضر ، وتحويلها للنيابة العامة لإتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين ، على أن يتم ترميم البلاطات والأرضيات داخل السوق للحفاظ على مكتسبات التطوير والتجميل التى تمت به ، وإتاحة الفرصة أمام المواطنين والأفواج السياحية الزائرة للتحرك فى سهولة ويسر .

وشدد المحافظ بتكثيف أعمال النظافة العامة ورفع التراكمات والمخلفات وتفريغ الصناديق والحاويات من القمامة أولاً بأول بكافة المناطق والأحياء السكنية لخلق أجواء ومتنفس بيئى وصحى وجمالى أمام المواطنين والسائحين ، وهو الذى يتوازى معه إلزام أصحاب المقاهى والكافيهات والكافتيريات والمحلات ومختلف الأنشطة التجارية بخطوط التنظيم ، وأيضاً بمواعيد الغلق المحددة فى ضوء تنفيذ الخطة العامة لترشيد إستهلاك الكهرباء .

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