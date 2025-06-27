محافظ أسوان يستمع لمطالب المواطنين ويوجه بتسخير كافة الإمكانيات لتلبيتها

حرص اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان على الإستماع لمطالب وشكاوى وإحتياجات العديد من المواطنين ، مكلفاً المسئولين بسرعة وضع الحلول العاجلة لها ، وتسخير كافة الإمكانيات لتلبيتها والتدخل والتعامل الفورى معها .

وكان قد أدى اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان صلاة الجمعة بمسجد بدر بالطابية ، بحضور اللواء محمد أبو الليل مدير الأمن ، واللواء ماهر هاشم السكرتير العام المساعد ، والعميد أحمد كمال قائد قطاع أسوان العسكرى ، فضلاً عن القيادات الأمنية والدينية والأكاديمية والتنفيذية ، فيما ألقى خطبة الجمعة الشيخ محمد عبد العزيز وكيل مشيخة الطرق الصوفية ، والتى جاءت بعنوان " بداية جديدة وأمل جديد " .

مطالب المواطنين

هذا وفى جولة ميدانية تفقد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان السوق السياحى القديم وعدد من الشوارع الرئيسية والداخلية بنطاق أحياء جنوب وغرب وشرق ، ومن بينها كسر الحجر والحدادين والشارع الجديد ، والبركة والبصالى والشيخ الشافعى وميدان المحطة ، بالإضافة إلى منطقة أطلس وغيرها من الشوارع الجانبية .

وأثناء جولته برفقة اللواء ماهر هاشم السكرتير العام المساعد ، وإبراهيم سليمان رئيس المدينة ، وجه محافظ أسوان إلى ضرورة الإلتزام بخطوط التنظيم لأصحاب المحلات ، وفى حالة المخالفة يتم تحرير محاضر ، وتحويلها للنيابة العامة لإتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين ، على أن يتم ترميم البلاطات والأرضيات داخل السوق للحفاظ على مكتسبات التطوير والتجميل التى تمت به ، وإتاحة الفرصة أمام المواطنين والأفواج السياحية الزائرة للتحرك فى سهولة ويسر .

وشدد المحافظ بتكثيف أعمال النظافة العامة ورفع التراكمات والمخلفات وتفريغ الصناديق والحاويات من القمامة أولاً بأول بكافة المناطق والأحياء السكنية لخلق أجواء ومتنفس بيئى وصحى وجمالى أمام المواطنين والسائحين ، وهو الذى يتوازى معه إلزام أصحاب المقاهى والكافيهات والكافتيريات والمحلات ومختلف الأنشطة التجارية بخطوط التنظيم ، وأيضاً بمواعيد الغلق المحددة فى ضوء تنفيذ الخطة العامة لترشيد إستهلاك الكهرباء .