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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

أسوان في 24 ساعة| الاحتفال بالعام الهجري الجديد.. واعتماد المخططات الإستراتيجية لـ 5 مدن

جهود محافظة اسوان
جهود محافظة اسوان
محمد عبد الفتاح

أحداث متنوعة شهدتها محافظة اسوان على مدار الـ 24 ساعة من يوم الخميس الموافق 26/6/2025.

شهد لواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان نائباً عن الرئيس عبد الفتاح السيسى احتفال مديرية الأوقاف بالعام الهجرى الجديد 1447 هـ ، والذى تم تنظيمه بمسجد النصر .

وبهذه المناسبة العطرة قدم الدكتور إسماعيل كمال التهنئة للقيادة السياسية والتنفيذية وللشعب المصرى ، وأيضاً لأبناء محافظة أسوان بكل فئاتهم وأطيافهم ، سائلاً المولى عز وجل أن يجعله عام خير ويمن وبركة ، وأن تظل مصرنا الحبيبة فى أمن وأمان وإستقرار لتحقيق كل ما نصبو إليه من آمال وطموحات .

https://www.elbalad.news/6616455

واصل اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان جولاته الميدانية لمتابعة معدلات التنفيذ بالمشروعات الجارية بمختلف المراكز والمدن بتفقد المشروع المتكامل لتطوير ورفع كفاءة المنطقة السياحية بكورنيش النيل بمدينة كوم أمبو بداية من المعبد وحتى منطقة البيارة بنطاق حى غرب بطول 500 متر ، وبتكلفة بلغت 16.2 مليون جنيه.

والذى يتم تنفيذه على نفس طراز ممشى أهل أسوان ضمن الخطة الإستثمارية الموحدة بالوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم أمبو ، وبطرح وإشراف من مديرية الإسكان .

https://www.elbalad.news/6616467

جهود متنوعة 

تفقد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان منظومة وأسلوب العمل بمطحن ناصر بكوم أمبو، والذى تصل قدرته الإنتاجية إلى 250 طنا من الدقيق يومياً ، ويخدم أهالى 3 مراكز ومدن وهى كوم أمبو ونصر النوبة ودراو، حيث يتم توزيع الكميات المنتجة على المخابز البلدية والمستودعات بها ، كما يضم المطحن شونة لاستقبال كميات القمح الموردة بطاقة 5 آلاف طن.

ويأتى ذلك ضمن الجهود المبذولة لتوريد أكبر قدر من كميات القمح لموسم الحصاد لعام 2025 ، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى .

https://www.elbalad.news/6616469

تفقد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان مشروع إنشاء مجمع مدارس التربية الفكرية الخاصة بنطاق حى شرق مدينة كوم أمبو ، والجارى تنفيذه بواسطة مؤسسة مصر الخير بتمويل وشراكة مع البنك الأهلى المصرى ، وبنسبة وصلت لحوالى 90 % ، وبتكلفة تقديرية تزيد عن 20 مليون جنيه حيث من المقرر نهوه فى منتصف أغسطس القادم . 

وأشاد الدكتور إسماعيل كمال بالجهود المبذولة من منظمات ومؤسسات المجتمع المدنى والبنوك الوطنية لمساندة الجهود الحكومية من أجل تلبية المطالب الجماهيرية وفى مقدمتها مؤسسة مصر الخير. 

https://www.elbalad.news/6616477

عقد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان إجتماعاً تنسيقياً لدعم الكفاءات البشرية وإستكمال الهيكل الإدارى بمنظومة التأمين الصحى الشامل ، وإختيار أفضل الكفاءات اللازمة لتقديم خدمة صحية شاملة ومستدامة وإنجاح المنظومة الجديدة لتحقيق مردودها الإيجابى على المواطن الأسوانى .  

ويأتى ذلك فى ضوء الجهود المكثفة التى تقوم بها أجهزة المحافظة للتطبيق الفعلى لمنظومة التأمين الصحى الشامل بالمحافظة فى يوليو المقبل ضمن محافظات المرحلة الأولى تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى ، وطبقاً لموافقة مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى .

https://www.elbalad.news/6616483

اعتمد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان تحديث لوحات المخططات الإستراتيجية لـ 5 مدن وهى أسوان وإدفو ونصر النوبة والرديسية وكلابشة ، وذلك فى ضوء القرارات الصادرة بشأن إلغاء الإشتراطات البنائية السابق صدورها والعودة للعمل وفقاً للمخططات الإستراتيجية المعتمدة ، وطبقاً للحيز العمرانى السابق إعتماده من الهيئة العامة للتخطيط العمرانى لكل مدينة دون تعديل .

https://www.elbalad.news/6616498

أعلنت كلية التربية الرياضية بجامعة أسوان عن انطلاق أكاديمياتها الرياضية اعتبارا من الأول من يوليو 2025، في خطوة تعد الأولى من نوعها داخل محافظة أسوان، بهدف دعم وتطوير المهارات الرياضية لدى الأطفال والشباب من الجنسين، بمختلف الأعمار.

https://www.elbalad.news/6616507

أعلنت جامعة أسوان تحت رعاية الدكتور لؤي سعد الدين نصرت القائم بأعمال رئيس الجامعة، عن إطلاق أكثر من 100 بحثًا تطبيقيًا ضمن برنامج الماجستير المهني بكلية التجارة، تستهدف تطوير الأداء داخل القطاع الصحي بمحافظة أسوان حيث يأتى ذلك فى إنجاز أكاديمى يعكس التوجه الوطنى نحو ربط التعليم الجامعي بالتنمية المجتمعية .

https://www.elbalad.news/6616521

أسوان محافظة اسوان اخبار محافظة اسوان

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