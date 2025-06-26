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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

لأول مرة.. افتتاح أكاديميات كلية علوم الرياضة بجامعة أسوان

جامعة أسوان
جامعة أسوان
محمد عبد الفتاح

أعلنت كلية التربية الرياضية بجامعة أسوان عن انطلاق أكاديمياتها الرياضية اعتبارا من الأول من يوليو 2025، في خطوة تعد الأولى من نوعها داخل محافظة أسوان، بهدف دعم وتطوير المهارات الرياضية لدى الأطفال والشباب من الجنسين، بمختلف الأعمار.

وأكد الدكتور لؤي سعد الدين نصرت، القائم بأعمال رئيس جامعة أسوان، أن الجامعة تحرص على أداء دورها المجتمعي من خلال تقديم خدمات رياضية وتربوية متميزة، مشيرًا إلى أن الأكاديميات الجديدة تأتي في إطار خطة الجامعة لتوسيع قاعدة ممارسة الرياضة، واكتشاف المواهب ودعمها من سن مبكر، في إطار تفعيل المبادرة الرئاسية الرياضة أمن قومي.

وأضاف "نصرت" أن الرياضة ليست فقط نشاطا بدنيا بل أسلوب حياة، والأكاديميات ستكون نواة لصناعة أبطال في مختلف الألعاب.

أكاديمية رياضية 

ومن جانبه، أوضح الدكتور اشرف إمام نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بأن الأكاديميات ستشمل مجموعة متنوعة من الألعاب، منها: كرة القدم، السلة، الطائرة، اليد، التنس الأرضي، سلاح الشيش، الجمباز، ألعاب القوى، الملاكمة، المصارعة، الجودو، والكاراتيه، مع توفير مدربين متخصصين على أعلى مستوى.

وأشار الدكتور عادل مكي عميد كلية علوم الرياضة إلى أن الأكاديميات تستهدف الشباب والبنات من جميع الأعمار، وأن الكلية ستوفر أتوبيسات لنقل المشتركين بأسعار رمزية للمشتركين .

واوضح "مكي" أننا نسعى لتكوين اكاديميات لتكون منصة رياضية وتعليمية متكاملة تليق بأبناء محافظة أسوان ، وسيتم قريبا إعلان رابط التسجيل الإلكتروني لتسهيل إجراءات الاشتراك على الراغبين من أبناء الجامعة والمجتمع المحلي.

هذا وفي إنجاز أكاديمي يعكس التوجه الوطني نحو ربط التعليم الجامعي بالتنمية المجتمعية، أعلنت جامعة أسوان، تحت رعاية الدكتور لؤي سعد الدين نصرت القائم بأعمال رئيس الجامعة، عن إطلاق أكثر من 100 بحثًا تطبيقيًا ضمن برنامج الماجستير المهني بكلية التجارة، تستهدف تطوير الأداء داخل القطاع الصحي بمحافظة أسوان.

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