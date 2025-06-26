محافظ أسوان يعتمد تحديث لوحات المخططات الإستراتيجية لـ5مدن

اعتمد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان تحديث لوحات المخططات الإستراتيجية لعدد 5 مدن وهى أسوان وإدفو ونصر النوبة والرديسية وكلابشة ، وذلك فى ضوء القرارات الصادرة بشأن إلغاء الإشتراطات البنائية السابق صدورها والعودة للعمل وفقاً للمخططات الإستراتيجية المعتمدة ، وطبقاً للحيز العمرانى السابق إعتماده من الهيئة العامة للتخطيط العمرانى لكل مدينة دون تعديل .

ويأتى ذلك فى إطار جهود المحافظة فى مجال التخطيط العمرانى لخلق مجتمعات عمرانية حديثة تشمل كافة الأنشطة الإقتصادية والخدمية والإستثمارية .

جاء ذلك فى حضور المهندس عمرو لاشين نائب المحافظ ، واللواء ماهر هاشم السكرتير العام المساعد ، والمهندس السيد بدوى رئيس إقليم جنوب الصعيد بالهيئة العامة للتخطيط العمرانى ، والمهندس جورج سامح مدير عام الإدارة العامة للتخطيط العمرانى بالمحافظة ، فضلاً عن رؤساء المراكز والمدن الخمس .

المخططات الإستراتيجية

وقد وجه الدكتور إسماعيل كمال إدارة التخطيط العمرانى بضرورة البدء فوراً فى إعداد التصور المبدئى لإستخدامات مناطق الإمتداد العمرانى داخل جميع المدن للبدء فى إعداد المخططات التفصيلية لهذه المناطق لتصبح جاهزة لتنفيذ كافة المشروعات التنموية والإستثمارية التى تخدم العمران القائم والمستقبلى .

وكلف المحافظ بأن يتم التنسيق المستمر مع الهيئة العامة للتخطيط العمرانى لتقديم الدعم الفنى اللازم فى إعداد المخططات التفصيلية المطلوبة كما تم سابقاً بمنطقة الإمتداد العمرانى لمدينة أسوان على مساحة ألف فدان ، والتى ضمت كافة الإستخدامات السكنية والتجارية والخدمية ، وكذلك المشروعات السياحية والإستثمارية المختلفة لتصبح هذه الآلية منهاجاً للعمل خلال الفترة القادمة لتحقيق أقصى إستفادة من الموارد والمقومات الطبيعية لكل مدينة من مدن المحافظة لخدمة المواطن الأسوانى .

وعقد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان إجتماعاً تنسيقياً لدعم الكفاءات البشرية وإستكمال الهيكل الإدارى بمنظومة التأمين الصحى الشامل ، وإختيار أفضل الكفاءات اللازمة لتقديم خدمة صحية شاملة ومستدامة وإنجاح المنظومة الجديدة لتحقيق مردودها الإيجابى على المواطن الأسوانى.