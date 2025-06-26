محافظ أسوان يتفقد مشروع إنشاء مجمع مدارس التربية الخاصة بكوم أمبو

تفقد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان مشروع إنشاء مجمع مدارس التربية الفكرية الخاصة بنطاق حى شرق مدينة كوم أمبو ، والجارى تنفيذه بواسطة مؤسسة مصر الخير بتمويل وشراكة مع البنك الأهلى المصرى ، وبنسبة وصلت لحوالى 90 % ، وبتكلفة تقديرية تزيد عن 20 مليون جنيه حيث من المقرر نهوه فى منتصف أغسطس القادم .

وأثناء تفقده للمجمع بمرافقة الدكتور أحمد موسى المدير التنفيذى لمؤسسة مصر الخير بأسوان ، وطه حسين رئيس المدينة ، فضلاً عن القيادات التنفيذية والقائمين على تنفيذ مشروع المجمع .

أشاد الدكتور إسماعيل كمال بالجهود المبذولة من منظمات ومؤسسات المجتمع المدنى والبنوك الوطنية لمساندة الجهود الحكومية من أجل تلبية المطالب الجماهيرية وفى مقدمتها مؤسسة مصر الخير بقيادة الدكتور على جمعه رئيس مجلس الأمناء ، وبإشراف الدكتور محمد رفاعى الرئيس التنفيذى للمؤسسة ، وبمتابعة الدكتور أحمد مسلم رئيس القطاع الهندسى ، وأيضاً البنك الأهلى المصرى لدورهما الرائد ومشاركتهما المجتمعية الجادة فى تنفيذ العديد من المشروعات بمختلف قطاعات البنية التحتية والخدمية ، علاوة على دعم الفئات الأكثر إحتياجاً لتحسين مستوى المعيشة لهم .

التربية الفكرية

وأكد محافظ أسوان على أننا نعمل خلال الفترة الحالية بالتنسيق مع كافة الجهات والوزارات المعنية لتقديم الخدمات المختلفة للمواطن الأسوانى ، مع الإسراع بمعدلات تنفيذ المشروعات الجارية ، وخاصة داخل القرى المدرجة ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى " حياة كريمة " .

فيما أوضح الدكتور أحمد موسى بأن مجمع مدارس التربية الخاصة يخدم أبناء مراكز كوم أمبو ودراو ونصر النوبة ، ويقام على مساحة 3852 م2 ، ويضم 3 أدوار علوية ودور أرضى داخل 2 مبنى ، والمخصصة للصم والبكم بطاقة 14 فصل ، والتربية الفكرية بطاقة 13 فصل لإستيعاب 144 طالب وطالبة .

ولفت إلى أن المجمع سيضم أيضاً قاعات تدريبية نموذجية للإعاقات السمعية والحركية ، وأيضاً قاعات للوسائل التعليمية والتكنولوجية المتقدمة ، فضلاً عن مطعم ومطبخ ومبيت لتقديم أفضل الخدمات لذوى الهمم .