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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ أسوان يهنئ الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعام الهجري الجديد

العام الهجرى الجديد
العام الهجرى الجديد
محمد عبد الفتاح

بعث اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان ، برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمناسبة حلول العام الهجري الجديد 1447هـ .

داعياً المولى عز وجل أن يجعله عام خير وأمان على مصر والأمتين العربية والإسلامية ، وأن يوفق سيادته فيما يبذله من جهد لدفع عجلة التنمية لتحقيق آمال الشعب المصرى من تقدم ورخاء للحاق بركب المستقبل من أجل غدٍ مشرق لوطننا العزيز فى ظل قيادته الحكيمة .

كما بعث محافظ أسوان أيضاً برقيات تهنئة مماثلة إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء ، وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف ، والدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية ، والدكتور أسامة الأزهرى وزير الأوقاف ، فضلاً عن المستشار الدكتور حنفى الجبالى رئيس مجلس النواب ، والمستشار عبد الوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ ، بهذه المناسبة العطرة .

 العام الهجري الجديد

وفى نفس السياق تقدم الدكتور إسماعيل كمال بخالص التهنئة للشعب المصرى ولأهالى محافظة أسوان بمختلف فئاتهم وطوائفهم وهيئاتهم  ، سائلاً المولى عز وجل أن يحفظ مصرنا الغالية من كل مكروه وسوء ، وأن ينعم عليها بالخير الدائم والوفير أمد الدهر .

فيما إفتتح اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان أول منفذ دائم لبيع اللحوم والدواجن والسلع الغذائية التابع لمؤسسة حياة كريمة بالتعاون مع مديرية التموين ، والمقام أمام مركز الشباب بنطاق حى شرق مدينة كوم أمبو بتخفيضات تصل إلى 30 % .

ويضم المنفذ بيع اللحوم البلدى بسعر 310 جنيه للكيلو ، واللحوم المجمدة بسعر 225 جنيه للكيلو ، فضلاً عن منتجات اللحوم والدواجن ، علاوة على الأصناف الأخرى من السلع كالبقوليات ، ومختلف متطلبات البقالة وغيرها من المنتجات والمعروضات بجودة عالية .

وأثناء تفقده للأقسام المختلفة بالمعرض برفقة الدكتورة آية جابر منسق حياة كريمة بأسوان ، والمهندس خالد أبو القاسم مدير عام مديرية التموين ، وطه حسين رئيس المدينة.

اسوان محافظة اسوان اخبار محافظة اسوان

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