محافظ أسوان يهنئ الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعام الهجري الجديد

بعث اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان ، برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمناسبة حلول العام الهجري الجديد 1447هـ .

داعياً المولى عز وجل أن يجعله عام خير وأمان على مصر والأمتين العربية والإسلامية ، وأن يوفق سيادته فيما يبذله من جهد لدفع عجلة التنمية لتحقيق آمال الشعب المصرى من تقدم ورخاء للحاق بركب المستقبل من أجل غدٍ مشرق لوطننا العزيز فى ظل قيادته الحكيمة .

كما بعث محافظ أسوان أيضاً برقيات تهنئة مماثلة إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء ، وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف ، والدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية ، والدكتور أسامة الأزهرى وزير الأوقاف ، فضلاً عن المستشار الدكتور حنفى الجبالى رئيس مجلس النواب ، والمستشار عبد الوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ ، بهذه المناسبة العطرة .

العام الهجري الجديد

وفى نفس السياق تقدم الدكتور إسماعيل كمال بخالص التهنئة للشعب المصرى ولأهالى محافظة أسوان بمختلف فئاتهم وطوائفهم وهيئاتهم ، سائلاً المولى عز وجل أن يحفظ مصرنا الغالية من كل مكروه وسوء ، وأن ينعم عليها بالخير الدائم والوفير أمد الدهر .

فيما إفتتح اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان أول منفذ دائم لبيع اللحوم والدواجن والسلع الغذائية التابع لمؤسسة حياة كريمة بالتعاون مع مديرية التموين ، والمقام أمام مركز الشباب بنطاق حى شرق مدينة كوم أمبو بتخفيضات تصل إلى 30 % .

ويضم المنفذ بيع اللحوم البلدى بسعر 310 جنيه للكيلو ، واللحوم المجمدة بسعر 225 جنيه للكيلو ، فضلاً عن منتجات اللحوم والدواجن ، علاوة على الأصناف الأخرى من السلع كالبقوليات ، ومختلف متطلبات البقالة وغيرها من المنتجات والمعروضات بجودة عالية .

وأثناء تفقده للأقسام المختلفة بالمعرض برفقة الدكتورة آية جابر منسق حياة كريمة بأسوان ، والمهندس خالد أبو القاسم مدير عام مديرية التموين ، وطه حسين رئيس المدينة.