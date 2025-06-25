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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ أسوان يفاجئ محطة وقود ويطمئن على منظومة العمل بها

محطة وقود
محطة وقود
محمد عبد الفتاح

فاجأ اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان إحدى محطات الوقود بالطريق الزراعى أسوان / القاهرة ، وقد أطمئن الدكتور إسماعيل كمال على منظومة العمل بالمحطة ، وأيضاً أسلوب تعبئة الخزانات وتوافر المخزون من المحروقات .

وشدد على الإستمرار فى تدوين أسعار المواد البترولية الجديدة على شاشات ماكينات التعبئة ، مع عدم السماح بالتعبئة للسيارات الخاصة بالشركات أو المحاجر التى ليس لديها تصاريح رسمية ومعتمدة للقضاء على أى محاولات لخلق السوق السوداء  .

فيما إفتتح اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان أول منفذ دائم لبيع اللحوم والدواجن والسلع الغذائية التابع لمؤسسة حياة كريمة بالتعاون مع مديرية التموين ، والمقام أمام مركز الشباب بنطاق حى شرق مدينة كوم أمبو بتخفيضات تصل إلى 30 % ، ويضم المنفذ بيع اللحوم البلدى بسعر 310 جنيه للكيلو ، واللحوم المجمدة بسعر 225 جنيه للكيلو ، فضلاً عن منتجات اللحوم والدواجن ، علاوة على الأصناف الأخرى من السلع كالبقوليات ، ومختلف متطلبات البقالة وغيرها من المنتجات والمعروضات بجودة عالية .

محطات الوقود

وأكد الدكتور إسماعيل كمال على أنه تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى يتم التنسيق المتواصل مع الوزارات والجهات المختصة ، ومؤسسات المجتمع المدنى لتوفير السلع الأساسية بكميات مناسبة وبأسعار مخفضة للمواطنين ، فى ظل متابعة مباشرة من دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى .

مقدماً شكره لجميع القائمين على تنظيم هذا المنفذ بالتعاون بين مديرية التموين والوحدة المحلية ، ومؤسسة حياة كريمة ، والتى تقوم بدور رائد ووطنى لمتابعة تنفيذ سلسلة غير مسبوقة من المشروعات التنموية والخدمية داخل القرى المدرجة ضمن المبادرة الرئاسية بمختلف مدن ومراكز المحافظة ، وهو ما يساهم بدوره فى تحسين مستوى المعيشة والإرتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطن الأسوانى .

وشدد محافظ أسوان على ضرورة الإلتزام بنفس الأسعار الموجودة على السلع المختلفة لتحقيق المصداقية فى التخفيضات المحددة ، مكلفاً بقيام لجان بالتفتيش بشكل مفاجئ للإطمئنان على الأسعار ، مع عدم السماح بأى إحتكار للسلع فى الأسواق .

اسوان محافظة اسوان اخبار محافظة اسوان

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