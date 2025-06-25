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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

برقم الجلوس.. الآن نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 في أسوان

محافظ أسوان يعتمد نتيحة الشهادة الإعدادية
محافظ أسوان يعتمد نتيحة الشهادة الإعدادية
محمد عبد الفتاح

عقب اعتماد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ اسوان لنتيجة الشهادة الإعدادية يمكنك التعرف على النتيجة من خلال الدخول على هذا الرابط للتعرف على نتيجة طلاب الشهادة الإعدادية بعد وضع رقم الجلوس: (https://natega.aswan.gov.eg ).

كان اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان قد اعتمد نتيجة الفصل الدراسى الثانى للشهادة الإعدادية العامة واللغات للعام الدراسى 2024/2025 حيث بلغت نسبة النجاح 76.9 %.

الشهادة الإعدادية 

كما اعتمد المحافظ نتيجة الشهادة الإعدادية المهنية بنسبة 88 % ، وأيضاً الشهادة الإعدادية للمكفوفين بنسبة  100 % ، فيما بلغت نسبة النجاح للشهادة الإعدادية للصم وضعاف السمع إلى  100 % ، بينما بلغت نسبة النجاح لفصول التلمذة الصناعية 100٪ .. 

جاء ذلك أثناء عرض مدير مديرية التربية والتعليم محمود بدوى النتائج والنسب المئوية للشهادة الإعدادية على محافظ أسوان والذى قدم التهنئة لأبنائه الطلاب الناجحين بشكل عام ، متمنياً لهم دوام التفوق والنجاح ، مع بذل المزيد من الجهد والتحصيل الدراسى لتحقيق أفضل النتائج فى المراحل التعليمية التالية ليصبحوا فى مقدمة النابغين وطليعة أبناء وطنهم الذين يسعون للنهوض به لمزيد من التقدم والإزدهار فى المستقبل. 

من جانبه أوضح محمود بدوى أن عدد المتقدمين لأداء إمتحانات الشهادة الإعدادية العامة واللغات بلغ 27 ألف و 927 طالب وطالبة داخل 189 لجنة إمتحانية، نظام (عام - لغات - رياضى - خاص - دمج) على مستوى الإدارات التعليمية الخمس، فيما بلغ إجمالى عدد الطلاب الناجحين 21 ألف و 478 طالب وطالبة، على أن يتم فتح باب التظلمات بدءاً من يوم الأحد المقبل، ولمدة 15 يوما.

يأتى ذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان يستكمل مسئولى المحليات تكثيف الجهود على مدار اليوم لتحويل تكليفات المحافظ لواقع ملموس من خلال القيام بأعمال إزالة التعديات ورفع الإشغالات والتراكمات والمخلفات ، مع النظافة العامة بالشوارع المختلفة داخل كافة المناطق والأحياء السكنية. 

فيما واصلت الوحدات المحلية جهودها لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة ضمن فعاليات المرحلة الثانية من الموجه الـ 26 تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، وبناءاً على تكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، وتعليمات اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان حيث أسفرت الجهود عن إزالة 108 حالة تعدى بمساحة 41 ألف و 130 م2 بمختلف المراكز والمدن.

وفى هذا الإطار قامت الوحدة المحلية المحلية لمركز ومدينة أسوان برئاسة إبراهيم سليمان بتنظيم حملة إستهدفت إزالة 7 حالات تعديات لطواحين وكسارات الذهب المخالفة بمساحة 6900 م2 بمنطقة طريق العلاقى ، وتم إتخاذ اللازم حيال المخالفين.

اسوان محافظة اسوان اخبار محافظة اسوان

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