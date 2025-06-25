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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

أخبار أسوان: ندوات لترشيد الكهرباء.. ومتابعة لتوريد القمح وإزالة التعديات

جهود محافظة اسوان
جهود محافظة اسوان
محمد عبد الفتاح

شهدت محافظة أسوان على مدار الـ 24 ساعة من يوم الثلاثاء الموافق : 24/6/2025 أحداثًا متنوعة .

تكثيف ندوات التوعية لترشيد استهلاك الكهرباء بالمصالح الحكومية بأسوان
تابع اللواء إسماعيل كمال محافظ أسوان الجهود المبذولة من الجهات المختصة بشركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء لتكثيف ندوات التوعية بأسلوب وآلية تنفيذ خطة الترشيد فى ظل المتابعة من دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، والدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة ويأتى ذلك فى ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى لتطبيق الخطة القومية لترشيد إستهلاك الكهرباء.

وأكد المحافظ على ضرورة الإلتزام بها داخل المبانى والمنشآت بالمصالح الحكومية والهيئات العامة وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال، وذلك طوال ساعات العمل الرسمية مع الغلق التام للإنارة الداخلية والخارجية لها عقب إنتهاء ساعات العمل الرسمية.

جهود متنوعة

إزالة 120 حالة تعدٍ بأسوان ضمن المرحلة الثانية من الموجة الـ26
 

وجّه اللواء دكتور إسماعيل كمال، محافظ أسوان، المسئولين بإداراتى المرور والمواقف بتكثيف جهود لجنة السيرفيس داخل مراكز ومدن المحافظة لضبط حركة سير السيارات، وإلزامها بخطوط السير المختلفة.

وكلف المحافظ باتخاذ الإجراءات الفورية من توقيع الغرامات على أى سيارة يتم ضبها مخالفة لخط السير، مع سحب الرخصة الخاصة بها، ووقفها لمدد متتالية.

يأتى ذلك من أجل تخفيف المعاناة عن كاهل المواطنين بتوفير وسائل نقل بمختلف خطوط السير على مستوى المراكز والمدن، خاصة فى ظل ارتفاع درجات الحرارة.

محافظ أسوان: لجنة السيرفيس تضبط 27 سيارة مخالفة لخطوط السير
 

واصلت الوحدات المحلية بمحافظة أسوان جهودها لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة ضمن فعاليات المرحلة الثانية من الموجه الـ 26 لإزالة التعديات، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، وبناءاً على تكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء ، وتعليمات اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان.

وأسفرت الجهود عن إزالة 120 حالة تعدٍ بمساحة 60 ألف و 493 م2 حتى الآن بمختلف مدن ومراكز المحافظة .

وفى هذا الإطار، قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو برئاسة عاطف كامل بإزالة 4 طواحين للذهب بقرية الرمادى بحرى بمساحة 1050 م2 وذلك في ظل المواجهة الحازمة لظاهرة التنقيب العشوائى.

محافظ أسوان: تخطى المستهدف لتوريد كميات القمح لموسم الحصاد الحالى 113%
 

أكد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان على نجاح المحافظة فى تخطى المستهدف لتوريد كميات القمح بنسبة 113 % حيث وصل إجمالى الكميات الموردة إلى 552 ألف و 335 طن حتى الآن .

ويأتى ذلك فى ظل مواصلة أجهزة المحافظة جهودها لتقديم التسهيلات المختلفة للمزارعين لإنجاح موسم توريد القمح لموسم الحصاد الحالى 2025 وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى.

اسوان محافظة اسوان اخبار محافظة اسوان

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