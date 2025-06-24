قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
جدول استثنائي لنقل المسافرين.. مصر للطيران تستأنف رحلاتها إلى دول الخليج
سيناء تنتعش على وقع حرب إيران وإسرائيل .. قفزة سياحية بـ300% رغم النيران
إعلان ترامب عن وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران يثير الجدل وسط نفي إيراني | تفاصيل
نادر السيد: الشناوي ليس سببا في تعادل الأهلي أمام بورتو.. وبالميراس محظوظ
CNN : ترامب ينجو من مقبرة حرب إيران
ثلاثي بيراميدز يتصدرون صفقات الزمالك الجديدة
الهلال يخطط لصفقة تاريخية: تحركات جادة للتعاقد مع ليونيل ميسي
الحرب علي غزة.. مصر تدعو لاستئناف المفاوضات
عرض أوروبي لـ إمام عاشور بسبب مونديال الأندية | تفاصيل مثيرة
سلاح الجو الإسرائيلي يهاجم رادار قرب طهران رغم سريان الهدنة
سعي دولي حثيث لتعزيز التعاون مع شركات الإنتاج الحربي في مصر
سعر الريال السعودى فى 10 بنوك اليوم الثلاثاء 24 يونيو 2025
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ أسوان: لجنة السيرفيس تضبط 27 سيارة مخالفة لخطوط السير

إزالة التعديات بأسوان
إزالة التعديات بأسوان
محمد عبد الفتاح

واصلت الوحدات المحلية بمحافظة أسوان جهودها لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة ضمن فعاليات المرحلة الثانية من الموجه الـ 26 لإزالة التعديات، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، وبناءاً على تكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء ، وتعليمات اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان.

وأسفرت الجهود عن إزالة 120 حالة تعدٍ بمساحة 60 ألف و 493 م2 حتى الآن بمختلف مدن ومراكز المحافظة .

وفى هذا الإطار، قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو برئاسة عاطف كامل بإزالة 4 طواحين للذهب بقرية الرمادى بحرى بمساحة 1050 م2 وذلك في ظل المواجهة الحازمة لظاهرة التنقيب العشوائى.

وشارك فى حملة الإزالة الأجهزة الأمنية بقيادة اللواء عماد جبرة رئيس فرقة شمال ، وأيضاً مسئولى الإدارة الزراعية لحماية الأراضى ، ونواب رئيس المدينة ، والفنيين والعاملين بالوحدة المحلية مدعمين بالمعدات الثقيلة.

إزالة التعديات

كما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم أمبو بقيادة طه حسين بتنظيم حملة استهدفت استرداد أراضى ملك الدولة بمساحة 8146 م2 بقرية فطيرة ضمن منظومه التقنين والمتغيرات المكانية .

فى نفس السياق قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان بقيادة إبراهيم سليمان بإزالة شدة خشبية مخالفة تمت بمعرفة نائب رئيس المدينة، ورئيس حى غرب حيث تم رصدها أثناء المرور الميدانى.

وقامت الوحدة المحلية لمدينة البصيلية بقيادة أشرف فكرى بالإزالة الفورية لحالة تعدى على أراضى الدولة بمنطقة نجع السايح عبارة عن سور بطول 200 م2 ، وبمساحة 216 م2 .

فيما أعطى اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان توجيهاته لمسئولى التأمين الصحى لتقديم كافة التسهيلات الممكنة لتيسير التسجيل فى المنظومة الجديدة ، وتخفيف الأعباء والمشقة عن المواطنين أثناء الحصول على الكارت الخاص بتقديم الخدمة الصحية الشاملة ، علاوة على توفير نماذج شهادات الميلاد وقسائم الزواج بفروع السجل المدنى خلال الأيام القادمة .

اسوان محافظة اسوان اخبار محافظة اسوان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأهلي وبورتو

قرار عاجل من فيفا ضد الأهلي بعد التعادل مع بورتو

القطاع الخاص

بقرار حكومي.. مفاجأة للعاملين بالقطاع الخاص خلال أيام

باق أسبوع.. سحب عدادات الكهرباء القديمة من هؤلاء المشتركين

باق أسبوع.. سحب عدادات الكهرباء القديمة من هؤلاء المشتركين

الإيجار القديم

هام للمستأجرين| تمديد شرط "الشقة المغلقة" 3 سنوات بقانون الإيجار القديم| مقترح

هل القرض البنكي يجلب الخراب

هل أخذ قرض من البنك يجلب الخراب والفقر؟.. انتبه لـ5 حقائق

ايران

التلفزيون الإيراني: طهران تعلن تطبيق وقف إطلاق النار بعد توسل ترامب

قرار عاجل بشأن نقل ملكية أسهم أحمد الدجوي بشركة دار التربية في جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة لإحدى الحفيدات

قرار عاجل بشأن نقل ملكية أسهم أحمد الدجوي بشركة دار التربية لإحدى الحفيدات

البيض والفراخ

مفاجأة في كرتونة البيض.. تراجع أسعار الفراخ البيضاء والساسو تنخفض 6 جنيهات

ترشيحاتنا

الجلسة العامة لمنتدى سانت بطرسبرغ الاقتصادي الدولي 2025

«تنفيذ مشاريع ضخمة».. بوتين: التبادل التجاري بين دول بريكس تجاوز تريليون دولار

ارشيفي

استشهاد قائد بقوات الباسيج في هجوم على محافظة لورستان الإيرانية

الحرس الثوري

الحرس الثوري يعلن استشهاد مجموعة من الإيرانيين في هجوم وحشي لجيش الاحتلال

بالصور

نشرة المرأة والمنوعات| أسماء أبو اليزيد و زوجة عصام صاصا تثيران الجدل والأخيرة خضعت لعملية تجميل.. إليكِ 5 أكلات سهلة وسريعة حضريها فى 15 دقيقة فقط

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

ألذ مشروب بارد..طريقة عمل عصير المانجو بالزبادي

طريقة عمل عصير المانجو بالزبادي
طريقة عمل عصير المانجو بالزبادي
طريقة عمل عصير المانجو بالزبادي

شوربة الكريمة.. ناعمة وغنية بطعم لا يُنسى

طريقة عمل شوربة الكريمة
طريقة عمل شوربة الكريمة
طريقة عمل شوربة الكريمة

بدون ماكينة.. طريقة عمل آيس كريم المانجو الطبيعي

عمل ايس كريم المانجو الطبيعي
عمل ايس كريم المانجو الطبيعي
عمل ايس كريم المانجو الطبيعي

فيديو

إصابة نيللي كريم بورم كبير

نيللي كريم: حلم أنقذني من ورم خطير وتشخيص طبي خاطئ

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب: النووي خارج إيران.. وإسرائيل تستنجد بترامب

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: ثورة 30 يونيو .. انتفاضة شعب أنقذت الوطن

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحرب الإيرانية - الإسرائيلية.. الأسوأ لم يأتِ بعد

د. هشام فريد - الأمين العام لائتلاف الجاليات المصرية في أوروبا

د. هشام فريد يكتب: هل اتفقت أمريكا مع إيران على نتنياهو بعد أن أصبح عبئًا عليها !؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: مصر.. الملاذ الآمن في زمن التحديات الجيوسياسية

المزيد