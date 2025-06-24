محافظ أسوان: لجنة السيرفيس تضبط 27 سيارة مخالفة لخطوط السير

واصلت الوحدات المحلية بمحافظة أسوان جهودها لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة ضمن فعاليات المرحلة الثانية من الموجه الـ 26 لإزالة التعديات، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، وبناءاً على تكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء ، وتعليمات اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان.

وأسفرت الجهود عن إزالة 120 حالة تعدٍ بمساحة 60 ألف و 493 م2 حتى الآن بمختلف مدن ومراكز المحافظة .

وفى هذا الإطار، قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو برئاسة عاطف كامل بإزالة 4 طواحين للذهب بقرية الرمادى بحرى بمساحة 1050 م2 وذلك في ظل المواجهة الحازمة لظاهرة التنقيب العشوائى.

وشارك فى حملة الإزالة الأجهزة الأمنية بقيادة اللواء عماد جبرة رئيس فرقة شمال ، وأيضاً مسئولى الإدارة الزراعية لحماية الأراضى ، ونواب رئيس المدينة ، والفنيين والعاملين بالوحدة المحلية مدعمين بالمعدات الثقيلة.

إزالة التعديات

كما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم أمبو بقيادة طه حسين بتنظيم حملة استهدفت استرداد أراضى ملك الدولة بمساحة 8146 م2 بقرية فطيرة ضمن منظومه التقنين والمتغيرات المكانية .

فى نفس السياق قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان بقيادة إبراهيم سليمان بإزالة شدة خشبية مخالفة تمت بمعرفة نائب رئيس المدينة، ورئيس حى غرب حيث تم رصدها أثناء المرور الميدانى.

وقامت الوحدة المحلية لمدينة البصيلية بقيادة أشرف فكرى بالإزالة الفورية لحالة تعدى على أراضى الدولة بمنطقة نجع السايح عبارة عن سور بطول 200 م2 ، وبمساحة 216 م2 .

فيما أعطى اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان توجيهاته لمسئولى التأمين الصحى لتقديم كافة التسهيلات الممكنة لتيسير التسجيل فى المنظومة الجديدة ، وتخفيف الأعباء والمشقة عن المواطنين أثناء الحصول على الكارت الخاص بتقديم الخدمة الصحية الشاملة ، علاوة على توفير نماذج شهادات الميلاد وقسائم الزواج بفروع السجل المدنى خلال الأيام القادمة .