أسوان في 24 ساعة: تدشين مبادرة سكن كريم.. وغلق لمقاهى مخالفة.. وبروتوكول تعاون لمؤسسة مجدى يعقوب

شهدت محافظة أسوان على مدار الـ 24 ساعة من يوم الاثنين الموافق 23/6/2025 احداث متنوعة.

شارك اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان فى فعاليات تدشين مبادرة " سكن كريم من أجل حياة كريمة " حيث تعد أكبر مبادرة من نوعها لتوفير السكن الكريم واللائق بالقرى المستهدفة بمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية " حياة كريمة " فى مرحلتها الأولى ،وذلك بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية ومؤسسات مصر الخير والأورمان وحياة كريمة .

ويأتى ذلك تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء ، وبحضور الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان نيابة عن رئيس الوزراء .

https://www.elbalad.news/6613063

أعطى اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان توجيهاته المشددة لمسئولى المحليات بتنظيم الحملات المكبرة الهادفة لغلق المقاهى التى تتسبب فى إزعاج المواطنين فى المناطق السكنية المقيمين فيها لما يحدثه المترددين عليها من ضوضاء ، وخاصة فى الفترات المسائية ، وعدم إلتزامهم بمواعيد الغلق المقررة .

ويأتى ذلك من أجل تخفيف أى معاناة عن المواطنين ، وفى ضوء تطبيق الخطة القومية لترشيد إستهلاك الكهرباء ، وغلق المحال العامة فى المواعيد المحددة وفقاً لقرار وزارة التنمية المحلية .

https://www.elbalad.news/6613160

جهود متنوعة

استقبل الدكتور لؤى سعد الدين نصرت القائم بأعمال رئيس جامعة أسوان، وفد اللجنة الفرعية لقطاع طب الأسنان بالمجلس الأعلى للجامعات على هامش زيارته الميدانية لتفقد مباني وتجهيزات كلية طب الفم والأسنان، وذلك بحضور الدكتور وائل محمد مبارك، القائم بعمل عميد الكلية، والدكتور محمد زكريا عبدالحميد، المستشار الهندسي للجامعة.

وقال الدكتور لؤي سعد الدين نصرت ،ان هذه الزيارة تأتي في إطار خطوات اعتماد الكلية تمهيدًا لانطلاق الدراسة بها مع بداية العام الجامعي 2026 / 2025، حيث تضم الكلية 12 قسماً أكاديميًا وإكلينيكيًا، وتبلغ مدة الدراسة بها خمس سنوات وسنة امتياز، في إطار خطة الجامعة لتخريج كوادر طبية متميزة تخدم محافظات جنوب الصعيد.

https://www.elbalad.news/6613302

أعلن الدكتور لؤي سعد الدين نصرت القائم بأعمال رئيس جامعة أسوان عن توقيع بروتوكول تعاون جديد بين جامعة أسوان ومؤسسة مجدى يعقوب لأمراض وأبحاث القلب وذلك خلال مراسم رسمية أقيمت اليوم برعاية وحضور الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والسير الدكتور مجدر يعقوب الجراح العالمى.

وقد وقع البروتوكول عن جامعة أسوان الدكتور لؤي سعد الدين نصرت، وعن مؤسسة مجدي يعقوب الدكتور مجدي أديب إسحاق، رئيس مجلس الأمناء، وبحضور نخبة من قيادات الجانبين، من بينهم الدكتور محمد زكريا، مدير مركز مجدي يعقوب، والدكتور محمد صلاح، المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة أسوان، والدكتور أشرف معبد، وكيل كلية الطب ومدير مستشفى الجراحة،خالد عسران امين عام جامعة اسوان.

https://www.elbalad.news/6613298