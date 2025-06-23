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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

غلق وتشميع عدد من المقاهى والكافيهات بأسوان لعدم التزامها بالمواعيد المحددة

جهود محافظة أسوان
جهود محافظة أسوان
محمد عبد الفتاح

أعطى اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان توجيهاته المشددة لمسئولى المحليات بتنظيم الحملات المكبرة الهادفة لغلق المقاهى التى تتسبب فى إزعاج المواطنين فى المناطق السكنية المقيمين فيها لما يحدثه المترددين عليها من ضوضاء ، وخاصة فى الفترات المسائية ، وعدم إلتزامهم بمواعيد الغلق المقررة .

ويأتى ذلك من أجل تخفيف أى معاناة عن المواطنين ، وفى ضوء تطبيق الخطة القومية لترشيد إستهلاك الكهرباء ، وغلق المحال العامة فى المواعيد المحددة وفقاً لقرار وزارة التنمية المحلية .

وأشار إلى أنه يتم التشديد على أصحاب المقاهى بالضوابط والتعليمات المنظمة دون أى إستثناءات بما يساهم فى الحد من العشوائية ، على أن يتم تنفيذ ذلك على كافة الأحياء والمناطق السكنية .

فقد قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان بقيادة إبراهيم سليمان بتنفيذ حملة مكبرة إستهدفت المقاهى والكافيهات بنطاق حى غرب المدينة ، وأسفرت عن غلق وتشميع العديد من المقاهى المخالفة بعد تحرير محاضر الغلق لها ، وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين .

غلق المقاهى

فيما قد شارك اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان فى فعاليات تدشين مبادرة " سكن كريم من أجل حياة كريمة " حيث تعد أكبر مبادرة من نوعها لتوفير السكن الكريم واللائق بالقرى المستهدفة بمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس  الجمهورية " حياة كريمة " فى مرحلتها الأولى ، وذلك بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية ومؤسسات مصر الخير والأورمان وحياة كريمة .

وتستهدف هذه المبادرة توحيد جهود المسؤولية المجتمعية بالشركات والبنوك والقطاع الخاص مع جهود المجتمع المدني المصري من أجل تطوير بيئة السكن لعشرات الآلاف من الأسر فى 1477 قرية ضمن 20 محافظة بالمرحلة الأولي للمبادرة الرئاسية .

وحضر الفعاليات عدد من الوزراء والمحافظين والشخصيات العامة ، وقطاعات المسئولية المجتمعية بالشركات والبنوك وبتعاون وثيق مع الإدارة المحلية والتضامن الإجتماعى .

أسوان محافظة اسوان اخبار محافظة اسوان

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