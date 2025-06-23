أسوان في 24 ساعة.. رفع الإشغالات وإزالة التعديات.. وانتظام امتحانات الثانوية العامة

شهدت محافظة أسوان على مدار الـ 24 ساعة من يوم الاحد الموافق 22/6/2025 احداث متنوعة.

قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان برئاسة إبراهيم سليمان بتنظيم حملات متتالية لرفع الإشغالات داخل الأسواق والشوارع الرئيسية والداخلية ، مع تنفيذ أعمال النظافة العامة ورفع التراكمات والمخلفات بالمناطق والأحياء السكنية .

وهو الذى توازى بمواصلة إدارة الحدائق بقيادة المهندس محمد حسن بتنفيذ النظافة داخل الحدائق والمتنزهات المتعددة للمسطحات الخضراء والمشايات ، بالإضافة إلى تهذيب ورى الأشجار .

ويأتى ذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان يستكمل مسئولى المحليات تكثيف الجهود على مدار اليوم لتحويل تكليفات المحافظ لواقع ملموس من خلال القيام بأعمال إزالة التعديات ورفع الإشغالات والتراكمات والمخلفات ، مع النظافة العامة بالشوارع المختلفة داخل كافة المناطق والأحياء السكنية.

https://www.elbalad.news/661198

جهود متنوعة

واصلت الوحدات المحلية جهودها لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة ضمن فعاليات المرحلة الثانية من الموجه الـ 26 تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى ، وبناءاً على تكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء ، وتعليمات اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان حيث أسفرت الجهود عن إزالة 108 حالة تعدى بمساحة 41 ألف و 130 م2 بمختلف المراكز والمدن.

وفى هذا الإطار قامت الوحدة المحلية المحلية لمركز ومدينة أسوان برئاسة إبراهيم سليمان بتنظيم حملة إستهدفت إزالة 7 حالات تعديات لطواحين وكسارات الذهب المخالفة بمساحة 6900 م2 بمنطقة طريق العلاقى ، وتم إتخاذ اللازم حيال المخالفين .

فيما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دراو بقيادة سيد سعدى بإزالة 3 حالات تعدى على الأراضى الزراعية فى المهد بمساحة 1050 م2 وذلك بالتنسيق مع الإدارة الزراعية ، وبمشاركة العاملين والفنيين بالوحدة المحلية مدعمين بالمعدات الثقيلة ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتعدين .

https://www.elbalad.news/6611989

شهدت محافظة أسوان في اليوم الرابع من امتحانات الثانوية العامة مشاهد متنوعة، حيث توافد أولياء الأمور على اللجان الامتحانية مع أبنائهم الطلاب لمؤازرتهم أثناء أدائهم للمواد الدراسية، والدعاء لهم، وانتظارهم خارج اللجان حتى انتهاء المادة المقررة.

وكان طلاب الثانوية العامة قد استكملوا أداء امتحانات نهاية العام الدراسي 2024/2025، حيث يؤدي 8938 طالبًا بمحافظة أسوان امتحان مادة اللغة العربية خلال الأسبوع الثاني من الامتحانات، التي انطلقت الأحد الماضي بامتحاني التربية الدينية والتربية الوطنية، ويستمر ماراثون امتحانات الثانوية العامة حتى 10 يوليو المقبل.

ومن جانبه، أكد محمود بدوي، وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان، أن إجمالي عدد الطلاب الذين يؤدون امتحانات الثانوية العامة بأسوان هذا العام يبلغ 8938 طالبًا وطالبة، موزعين على 27 لجنة بواقع 26 لجنة عامة ولجنة للمكفوفين، موزعة كالتالي: 8 لجان بإدارة أسوان التعليمية وتضم 3334 طالبًا وطالبة، 3 لجان بإدارة دراو التعليمية وتضم 610 طلاب وطالبات، 4 لجان بإدارة كوم أمبو التعليمية وتضم 1737 طالبًا وطالبة، 4 لجان بإدارة نصر النوبة التعليمية وتضم 607 طلاب وطالبات، و8 لجان بإدارة إدفو التعليمية وتضم 2650 طالبًا وطالبة.

https://www.elbalad.news/6611972

أناب اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان السكرتير العام اللواء أيمن الشريف بحضور فاعلية " إشراقة الحضارة من قلب إدفو " وذلك وسط مشاركة للقيادات السياحية والأمنية ، ومسئولى الإدارة المركزية للمشاتى والسياحة ، والوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو .

وفى كلمة محافظ أسوان تم التأكيد على أهمية تنظيم هذه الفاعلية التى تأتى فى ظل الزخم السياحى والثقافى الذى تشهده عاصمة الشباب والإقتصاد والثقافة الإفريقية كما أعلنها الرئيس عبد الفتاح السيسى بما يساهم بشكل مباشر فى تحقيق الترويج والتسويق للمقومات العديدة والمتنوعة التى تمتلكها عروس المشاتى .

https://www.elbalad.news/6611911

كلف اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان نائبه المهندس عمرو لاشين بمرافقة المستشار عبد الراضى صديق رئيس هيئة النيابة الإدارية لإفتتاح المقر الجديد لنيابة كوم أمبو ، والذى يخدم مواطنى 3 مدن وهى كوم أمبو ودراو ونصر النوبة ، ومزود بمنظومة التحول الرقمى ، مع تخصيص غرفة للرعاية الطبية ، وتم تنفيذه بالجهود الذاتية .

https://www.elbalad.news/6611911