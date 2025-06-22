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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

إزالة 108حالات تعد ضمن المرحلة الثانية من الموجة الـ26 بأسوان

إزالة التعديات بأسوان
إزالة التعديات بأسوان
محمد عبد الفتاح

واصلت الوحدات المحلية جهودها لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة ضمن فعاليات المرحلة الثانية من الموجه الـ 26 تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى ، وبناءاً على تكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء ، وتعليمات اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان حيث أسفرت الجهود عن إزالة 108 حالة تعدى بمساحة 41 ألف و 130 م2 بمختلف المراكز والمدن.

وفى هذا الإطار قامت الوحدة المحلية المحلية لمركز ومدينة أسوان برئاسة إبراهيم سليمان بتنظيم حملة إستهدفت إزالة 7 حالات تعديات لطواحين وكسارات الذهب المخالفة بمساحة 6900 م2 بمنطقة طريق العلاقى ، وتم إتخاذ اللازم حيال المخالفين .

فيما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دراو بقيادة سيد سعدى بإزالة 3 حالات تعدى على الأراضى الزراعية فى المهد بمساحة 1050 م2 وذلك بالتنسيق مع الإدارة الزراعية ، وبمشاركة العاملين والفنيين بالوحدة المحلية مدعمين بالمعدات الثقيلة ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتعدين .

إزالة التعديات 

قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان برئاسة إبراهيم سليمان بتنظيم حملات متتالية لرفع الإشغالات داخل الأسواق والشوارع الرئيسية والداخلية ، مع تنفيذ أعمال النظافة العامة ورفع التراكمات والمخلفات بالمناطق والأحياء السكنية .

وهو الذى توازى بمواصلة إدارة الحدائق بقيادة المهندس محمد حسن بتنفيذ النظافة داخل الحدائق والمتنزهات المتعددة للمسطحات الخضراء والمشايات ، بالإضافة إلى تهذيب ورى الأشجار .

ويأتى ذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان يستكمل مسئولى المحليات تكثيف الجهود على مدار اليوم لتحويل تكليفات المحافظ لواقع ملموس من خلال القيام بأعمال إزالة التعديات ورفع الإشغالات والتراكمات والمخلفات ، مع النظافة العامة بالشوارع المختلفة داخل كافة المناطق والأحياء السكنية .

فيما قامت وحدة نظافة وتجميل المتنزهات السياحية بإشراف المهندس أحمد حلفاوى مدير الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية بتنفيذ أعمال النظافة وغسيل الأرضيات بالحدائق المختلفة ، والشوارع والميادين ، وتواكب مع ذلك قيام المسئولين بالوحدات المحلية بالمراكز والمدن بتكثيف الجهود لرفع الإشغالات والنظافة العامة لإضفاء الشكل الجمالى والحضارى ، وخلق متنفس حيوى للمواطنين .

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