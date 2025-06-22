نائب محافظ أسوان ورئيس الهيئة يفتتحان مقر النيابة الإدارية بـ كوم أمبو

كلف اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان نائبه المهندس عمرو لاشين بمرافقة المستشار عبد الراضى صديق رئيس هيئة النيابة الإدارية لإفتتاح المقر الجديد لنيابة كوم أمبو ، والذى يخدم مواطنى 3 مدن وهى كوم أمبو ودراو ونصر النوبة ، ومزود بمنظومة التحول الرقمى ، مع تخصيص غرفة للرعاية الطبية ، وتم تنفيذه بالجهود الذاتية .

ويأتى ذلك فى ضوء سلسلة الإنجازات المتتالية التى تشهدها الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى ، ولتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين .

وذلك بحضور المستشار الدكتور محمد أبو ضيف الأمين العام للمجلس الأعلى لهيئة النيابة الإدارية ، وأعضاء المجلس والقيادات البرلمانية والتنفيذية ، ويأتى ذلك فى إطار التوسع فى إنشاء وإستحداث مقرات جديدة للنيابة الإدارية فى مختلف المدن والمحافظات على مستوى الجمهورية بما يكفل لأعضاء النيابة وموظفيها حسن سير التحقيقات وإنتظام العمل ، وتيسير تردد المواطنين والمتعاملين على مقر النيابة الإدارية .

المقر الجديد

ومن جانبه أشاد الدكتور إسماعيل كمال بالدور الحيوى الذى تقوم به الهيئة كأحد صروح العدالة فى منع ومكافحة الفساد المالى والإدارى داخل الجهاز الإدارى للدولة تحقيقاً لقيم العدل وسيادة القانون ، مؤكداً على الدور الهام الذى تقوم به النيابة الإدارية داخل منظومة العدالة المصرية ، وهو ما يدفعنا لتوفير كافة سبل الدعم من المحافظة لتمكين النيابة الإدارية من أداء رسالتها السامية ترسيخاً لقيم العدالة فى المجتمع .

فيما وجه رئيس هيئة النيابة الإدارية عبد الراضى صديق شكره لمحافظ أسوان اللواء الدكتور إسماعيل كمال لدعمه المستمر وحرصه على تيسير كافة السبل وتذليل العقبات لكى نشهد إفتتاح المزيد من المقرات الجديدة للنيابة الإدارية ، مشيداً بالجهد المبذول من مستشارى وأعضاء النيابة الإدارية بأسوان خلال الفترة الماضية ، وتضافر وتكاتف مختلف الجهود لأداء رسالتهم السامية فى محراب العدالة المصرية .