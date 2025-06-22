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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

أسوان في 24ساعة: مشروع تطوير طريق السادات.. وحملات لضبط الأسواق وترقب لنتيجة الإعدادية

جهود محافظة اسوان
جهود محافظة اسوان
محمد عبد الفتاح

شهدت محافظة أسوان على مدار الـ 24 ساعة من يوم السبت الموافق 21/6/2025 احداث متنوعة. 

واصل اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان جولاته الميدانية بتفقد المشروع ، والذى تنفذه الهيئة الهندسية التابعة للقوات المسلحة ، وذلك ضمن خطة متكاملة لتطوير وتوسعة وتجميل الطرق والشوارع والمداخل الرئيسية والميادين العامة. 

ويأتى ذلك فى خطوات سريعة للإنتهاء من الأعمال الجارية بمشروع تطوير وتوسعة وتجميل طريق السادات، والذى يعتبر هدية من الرئيس عبد الفتاح السيسى لأهالى أسوان والأفواج السياحية الزائرة. 

وأثناء جولته برفقة المهندس عمرو لاشين نائب المحافظ ، واللواء ياسر عبد الشافى معاون المحافظ ، فضلاً عن مديرى شركات مياه الشرب والصرف الصحى والكهرباء ، ومسئولى المشروع والجهات المعنية. 

https://www.elbalad.news/6611041

جهود متنوعة 

شدد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان على تكثيف حملات التفتيش والمتابعة للتأكد من توافر وجودة السلع والمنتجات داخل الأسواق بمختلف المراكز والمدن وذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء وللمتابعة المستمرة من الدكتورة منال عوض وزير التنمية المحلية لضمان تلبية إحتياجات المواطنين من مختلف السلع الإستهلاكية مع التصدى لكافة أشكال الإحتكار والغش التجارى. 

من جانبه أوضح عاطف كامل رئيس مركز ومدينة إدفو، أنه بناءاً على تكليفات محافظ أسوان تم تنظيم حملة مكبرة لضبط الأسعار داخل الأسواق بشارع السوق، وشارع 23 يوليو وذلك بقيادة نواب رئيس المركز وروساء الأحياء، وبمشاركة جهاز حماية المستهلك ومديريتى التموين والصحة وغيرها من الجهات المعنية.

وأشار إلى أن الحملة أسفرت عن تحرير عدد 36 محضر إغلاق ومخالفات عدم وجود تراخيص وشهادات صحية، بالإضافة إلى مخالفات عدم إتباع سياسة حماية المستهلك وعدم الإعلان عن السعر. 

https://www.elbalad.news/6611043

واصلت مديرية العمل بأسوان حملات وإجراءات تفتيش السلامة والصحة المهنية على المنشآت التى يعمل بها بعض العاملين بمهنة توصيل الطلبات للمنازل ( الدليفرى ).

يأتى ذلك تنفيذاً لتوجيهات الوزير محمد جبران وزير العمل، وبمتابعة اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان .

من جانبه أوضح محمود عيسى وكيل مديرية العمل، أن ذلك يأتى فى إطار الجهود المبذولة للإدارة العامة للسلامة والصحة المهنية بالوزارة للتأكد من إلتزام أصحاب المنشآت بتوفير مهمات الوقاية الشخصية، خاصة الخوذة بحيث تكون فعالة ومطابقة للمواصفات العالمية بإعتبارها خط الدفاع الأول لحماية العمال من المخاطر أثناء تأدية عملهم ، مع التشديد على إتخاذ الإجراءات القانونية ضد المنشآت المخالفة.

https://www.elbalad.news/6611111

شهد المهندس عمرو لاشين نائب محافظ أسوان ختام فعاليات ورشة العمل الخاصة بإعداد البرامج والمشروعات الإستراتيجية لمحافظة أسوان فى إطار إعداد الخطة الإستراتيجية للمحافظة " أسوان 2030 " .

وذلك تحت رعاية الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية ، واللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ اسوان ، وبحضور فريق مشروع الدعم الفنى بوزارة التنمية المحلية برئاسة الدكتور محمد فتحى مدير المشروع ، والدكتورة شريفة ماهر مدير مكون التنمية الإقتصادية المحلية وتطوير نظم العمل بالمشروع. 

https://www.elbalad.news/6611106#goog_rewarded

يترقب أولياء أمور طلاب الشهادة الإعدادية فى أسوان ظهور النتيجة خلال الساعات القادمة، وسط حالة مليئة بالقلق للإطمئنان على نجاح ابناءهم وحصولهم على مجموع جيد يمكنهم من استكمال مسيرتهم التعليمية والوصول لأهدافهم. 

وحرص عدد كبير من أولياء الأمور علي البحث عبر الانترنت على موعد ظهور نتيجة الشهادة الأعدادية فى أسوان وظهر ذلك بشكل مكثف عبر محركات البحث.

https://www.elbalad.news/6611140

أسوان محافظة اسوان اخبار محافظة اسوان

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