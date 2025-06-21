محافظ أسوان يتابع الأعمال الجارية بمشروع تطوير طريق السادات

واصل اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان جولاته الميدانية بتفقد المشروع ، والذى تنفذه الهيئة الهندسية التابعة للقوات المسلحة ، وذلك ضمن خطة متكاملة لتطوير وتوسعة وتجميل الطرق والشوارع والمداخل الرئيسية والميادين العامة.

ويأتى ذلك فى خطوات سريعة للإنتهاء من الأعمال الجارية بمشروع تطوير وتوسعة وتجميل طريق السادات ، والذى يعتبر هدية من الرئيس عبد الفتاح السيسى لأهالى أسوان والأفواج السياحية الزائرة.

وأثناء جولته برفقة المهندس عمرو لاشين نائب المحافظ ، واللواء ياسر عبد الشافى معاون المحافظ ، فضلاً عن مديرى شركات مياه الشرب والصرف الصحى والكهرباء ، ومسئولى المشروع والجهات المعنية.

شدد الدكتور إسماعيل كمال على سرعة الإنتهاء من أعمال المرافق الخاصة بخطوط مياه الشرب والكهرباء والإتصالات والغاز ، وعقد إجتماع تنسيقى برئاسة معاون المحافظ بين مسئولى هذه المرافق والوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان لعرض كافة الملاحظات ووضع برنامج زمنى محدد لنهوها بشكل فورى حيث سيتم المحاسبة فى حالة التقصير أو التأخير لكى يتسنى إستكمال باقى الأعمال بخطوات أسرع ، ونهو هذا المشروع الحيوى على الوجه الأكمل .

مشروع التطوير

وشدد المحافظ على أن مشروع التطوير والتجميل بطريق السادات يرتكز على إستخدام طبقة التأسيس للرصف من نوعية (FDR ) فرم الأسمنت والرش بطبقة الـ ( MC ) لكونها تمتاز بقدرة التحمل والحفاظ على المرافق ، ويتم وضعها أسفل طبقة الأسفلت.

ووجه إسماعيل كمال بأن تواصل إدارة المرور فى عملها بتوجيه المركبات والحافلات السياحية للطريق البديل الذى تم تجهيزه ورفع كفاءته لتسهيل الحركة المرورية على طريق السادات على الوجه الأكمل .

وشدد على أهمية تكاتف الجهود لسرعة نهو المشروع بشكل متكامل ووفقاً للتوقيتات المحددة مما سيساهم فى أن تكون عروس المشاتى فى أبهى صورها وواجهة حضارية وجمالية مشرفة لإستقبال ضيوفها من الزائرين للأفواج السياحية ، وأيضاً لأهالى المحافظة .