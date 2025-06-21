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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

أخبار أسوان | إزالة 93 تعد على الأراضي وتوريد القمح واستقبال الأفواج السياحية

جهود محافظة اسوان
جهود محافظة اسوان
محمد عبد الفتاح

شهدت محافظة أسوان على مدار الـ 24 ساعة من يوم الجمعة الموافق 20/6/2025 احداث متنوعة. 

استكملت الوحدات المحلية جهودها لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة ضمن فعاليات المرحلة الثانية من الموجة الـ 26 تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى ، وبناءً على تكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء ، وتعليمات اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان. 

أسفرت الجهود عن إزالة 93 حالة تعدى بمساحة 33 ألف و 180 م2 حتى الآن بمختلف مدن ومراكز المحافظة. 

وفى هذا الإطار فقد قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان برئاسة إبراهيم سليمان بإزالة 41 حالة تعدى بمساحة 9619 م2 بنطاق حى جنوب شملت إزالة 4 حالات إسترداد أراضي أملاك الدولة بمساحه 1709 متر ، وكذا إزالة 15 حالة فورية بمساحه 3030 متر بمنطقة مدينة ناصر. 

مع إزالة 7 حالات إسترداد بمساحة 2270 م2 ، و 6 حالات فورية بمساحة 1150 م2 بمناطق خلف الجراد والمحاجر ، فضلاً عن إزالة 6 حالات إسترداد بمساحة 1150 م2 و 9 حالات فورية بمساحة 2030 م2 بطريق السادات. 

https://www.elbalad.news/6610074

جهود متنوعة 

تابع اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان الجهود المبذولة لإستلام صوامع وشون وبناكر كميات القمح الموردة من المزارعيين لموسم الحصاد الحالى 2025 حيث وصل إجمالى الكميات التى تم توريدها حتى الآن إلى 551 ألف و 175 طن بنسبة 112.7 % ، وذلك منذ بداية موسم التوريد فى منتصف إبريل الماضى .

وأكد المحافظ على مواصلة تقديم كافة التسهيلات والإمكانيات وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح لإنجاح موسم التوريد وإستلام أكبر قدر ممكن من القمح المحلى بالجودة العالية المطلوبة .

ومن جانبه أوضح المهندس خالد أبو القاسم مدير عام مديرية التموين بأنه وفقاً لتعليمات وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور شريف فاروق ، ومحافظ أسوان اللواء دكتور إسماعيل كمال لكافة المسئولين يتم تشجيع المزارعين وحثهم لتوريد كميات القمح .

https://www.elbalad.news/6610160

حرص اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان على لقاء العديد من الأفواج السياحية الأسبانية خلال زياراتهم للمحافظة وتجولهم بالبازارات المتواجدة بطول الطريق ، وأجرى الدكتور إسماعيل كمال حوار معهم فى حضور نائبه المهندس عمرو لاشين ، وإستمع لمقترحاتهم . 

وأكد المحافظ على ترحيب عروس المشاتى بالزائرين من مختلف الجنسيات فى أى وقت للاستمتاع بالمقومات الفريدة التى تمتلكها من تنوع المنتج والأنماط السياحية من السياحة النيلية والبيئية والعلاجية والترفيهية والثقافية والأثرية والسفارى والصيد . 

ولفت المحافظ إلى أن أسوان جاهزة لإستقبال أى أفواج سياحية للتمتع بسحر الطبيعة الخلابة التى تتميز بها زهرة الجنوب ، وأن ما يتم تنفيذه من أعمال تطوير بطريق السادات يهدف إلى الإرتقاء بهذا الطريق الحيوى وتحويله لواجهة جمالية وحضارية مشرفة ، وخاصة أنه يعتبر من المسارات. 

https://www.elbalad.news/6609149

أسوان محافظة اسوان اخبار محافظة اسوان

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