مديرية عمل أسوان: حملات تفتيشية على المنشآت لتطبيق إجراءات السلامة والصحة المهنية

واصلت مديرية العمل بأسوان حملات وإجراءات تفتيش السلامة والصحة المهنية على المنشآت التى يعمل بها بعض العاملين بمهنة توصيل الطلبات للمنازل ( الدليفرى ).

يأتى ذلك تنفيذاً لتوجيهات الوزير محمد جبران وزير العمل، وبمتابعة اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان .

من جانبه أوضح محمود عيسى وكيل مديرية العمل، أن ذلك يأتى فى إطار الجهود المبذولة للإدارة العامة للسلامة والصحة المهنية بالوزارة للتأكد من إلتزام أصحاب المنشآت بتوفير مهمات الوقاية الشخصية، خاصة الخوذة بحيث تكون فعالة ومطابقة للمواصفات العالمية بإعتبارها خط الدفاع الأول لحماية العمال من المخاطر أثناء تأدية عملهم ، مع التشديد على إتخاذ الإجراءات القانونية ضد المنشآت المخالفة.

مديرية العمل

وأكد محمود عيسى على استمرار تنظيم الحملات لتشمل جميع المنشآت لضمان تعزيز إجراءات السلامة المهنية للعاملين فى هذا القطاع من خلال توفير بيئة عمل آمنة وحماية العاملين من الحوادث المحتملة.

من جانبه شدد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان على تكثيف حملات التفتيش والمتابعة للتأكد من توافر وجودة السلع والمنتجات داخل الأسواق بمختلف المراكز والمدن وذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء وللمتابعة المستمرة من الدكتورة منال عوض وزير التنمية المحلية لضمان تلبية إحتياجات المواطنين من مختلف السلع الإستهلاكية مع التصدى لكافة أشكال الإحتكار والغش التجارى .

بدوره أوضح عاطف كامل رئيس مركز ومدينة إدفو، أنه بناءاً على تكليفات محافظ أسوان تم تنظيم حملة مكبرة لضبط الأسعار داخل الأسواق بشارع السوق، وشارع 23 يوليو وذلك بقيادة نواب رئيس المركز وروساء الأحياء، وبمشاركة جهاز حماية المستهلك ومديريتى التموين والصحة وغيرها من الجهات المعنية.

وأشار إلى أن الحملة أسفرت عن تحرير عدد 36 محضر إغلاق ومخالفات عدم وجود تراخيص وشهادات صحية، بالإضافة إلى مخالفات عدم إتباع سياسة حماية المستهلك وعدم الإعلان عن السعر، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة تجاه المخالفات التى تم رصدها، وجارى المتابعة ومواصلة الحملات لمنع تكرار هذه المخالفات والتصدى لأى مخالفات جديدة.