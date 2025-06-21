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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

فى أسوان.. تنظيم حملة مكبرة لضبط الأسعار بأسواق إدفو

جهود وأنشطة المحليات بأسوان
جهود وأنشطة المحليات بأسوان
محمد عبد الفتاح

شدد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان على تكثيف حملات التفتيش والمتابعة للتأكد من توافر وجودة السلع والمنتجات داخل الأسواق بمختلف المراكز والمدن وذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء وللمتابعة المستمرة من الدكتورة منال عوض وزير التنمية المحلية لضمان تلبية إحتياجات المواطنين من مختلف السلع الإستهلاكية مع التصدى لكافة أشكال الإحتكار والغش التجارى. 

من جانبه أوضح عاطف كامل رئيس مركز ومدينة إدفو، أنه بناءاً على تكليفات محافظ أسوان تم تنظيم حملة مكبرة لضبط الأسعار داخل الأسواق بشارع السوق، وشارع 23 يوليو وذلك بقيادة نواب رئيس المركز وروساء الأحياء، وبمشاركة جهاز حماية المستهلك ومديريتى التموين والصحة وغيرها من الجهات المعنية.

وأشار إلى أن الحملة أسفرت عن تحرير عدد 36 محضر إغلاق ومخالفات عدم وجود تراخيص وشهادات صحية، بالإضافة إلى مخالفات عدم إتباع سياسة حماية المستهلك وعدم الإعلان عن السعر.

وأوضح أنه تم إتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة تجاه المخالفات التى تم رصدها، وجارى المتابعة ومواصلة الحملات لمنع تكرار هذه المخالفات والتصدى لأى مخالفات جديدة.

ضبط الأسعار

واصل اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان جولاته الميدانية بتفقد المشروع ، والذى تنفذه الهيئة الهندسية التابعة للقوات المسلحة ، وذلك ضمن خطة متكاملة لتطوير وتوسعة وتجميل الطرق والشوارع والمداخل الرئيسية والميادين العامة.

يأتى ذلك فى خطوات سريعة للإنتهاء من الأعمال الجارية بمشروع تطوير وتوسعة وتجميل طريق السادات ، والذى يعتبر هدية من الرئيس عبد الفتاح السيسى لأهالى أسوان والأفواج السياحية الزائرة. 

وأثناء جولته برفقة المهندس عمرو لاشين نائب المحافظ ، واللواء ياسر عبد الشافى معاون المحافظ، فضلاً عن مديرى شركات مياه الشرب والصرف الصحى والكهرباء، ومسئولى المشروع والجهات المعنية.

شدد الدكتور إسماعيل كمال على سرعة الإنتهاء من أعمال المرافق الخاصة بخطوط مياه الشرب والكهرباء والإتصالات والغاز ، وعقد إجتماع تنسيقى برئاسة معاون المحافظ بين مسئولى هذه المرافق والوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان.

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