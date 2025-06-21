ترقب الطلاب وأولياء أمورهم لإعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بأسوان .. تفاصيل

يترقب أولياء أمور طلاب الشهادة الإعدادية فى أسوان ظهور النتيجة خلال الساعات القادمة، وسط حالة مليئة بالقلق للإطمئنان على نجاح ابناءهم وحصولهم على مجموع جيد يمكنهم من استكمال مسيرتهم التعليمية والوصول لأهدافهم.

وحرص عدد كبير من أولياء الأمور علي البحث عبر الانترنت على موعد ظهور نتيجة الشهادة الأعدادية فى أسوان وظهر ذلك بشكل مكثف عبر محركات البحث.

وتداول عدد كبير من أولياء الأمور المنشورات للتساؤل عن موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية فى أسوان، وسط حالة مليئة من الخوف والقلق على ابناءهم.

الشهادة الإعدادية

ومن المقرر ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية فى أسوان خلال الأسبوع الجارى بعد الانتهاء من تصحيح أوراق الامتحان واعتمادها رسميًا من اللواء دكتور إسماعيل كمال، محافظ أسوان.

وبعد اعتماد نتيجة الشهادة الأعدادية من محافظ أسوان، يتم نشر خبر الاعتماد فى جميع المنصات الإعلامية والصفحات الرسمية لمحافظة أسوان ومديرية التربية والتعليم.

ويتم بعد اعتماد نتيجة الشهادة الأعدادية بشكل رسمي اتاحة رابط خاص للنتيجة يتمكن من خلاله أولياء الأمور والطلاب رؤية درجات الامتحانات بعد ادخال رقم الجلوس.

فيما أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة أسوان عن انتهاء أعمال تصحيح نتيجة الشهادة الإعدادية بالمحافظة للعام الدراسى المنقضى 2024/2025، وسيتم قريباً الإعلان عنها.

وأكد محمود بدوى، وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان أن المديرية أنهت أعمال تصحيح امتحانات الشهادة الإعدادية وتقدير درجات الطلاب وذلك بنهاية الأسبوع الحالى.

وأضاف محمود بدوى أنه سيتم إعلان النتيجة وأوائل الشهادة الإعدادية بالمحافظة فور اعتمادها من محافظ أسوان الأسبوع المقبل، ليتم إعلانها وتحديد الأوائل منهم.

وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم أن عدد طلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة أسوان للعام الدراسى المنقضى 2024/2025، بلغ 27 ألفا و927 طالباً، تم توزيعهم على 189 لجنة امتحان، منهم 55 لجنة بإدارة أسوان التعليمية و15 لجنة بإدارة دراو التعليمية و15 لجنة بإدارة نصر النوبة التعليمية و 54 لجنة بإدارة كوم أمبو التعليمية و 50 لجنة بإدارة إدفو التعليمية.