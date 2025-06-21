قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
كأس العالم للأندية| الأهلي يواصل تدريباته اليوم استعدادًا لـ بورتو البرتغالي
الإيجار القديم.. طرد مباشر للمستأجرين الرافضين لتنفيذ الإخلاء| تفاصيل
هبوط أرضى مفاجئ بمنطقة الشونة في شبرا الخيمة .. صور
الكهرباء: رفع كفاءة منظومة الطاقة ومتابعة إجراءات ترشيد الاستهلاك
بنحافظ عليكم | قرار عاجل في الأهلي يخص اللاعبين قبل مباراة بورتو
إذاعة جيش الاحتلال: قواتنا تشن موجة هجمات إضافية على جنوب وغرب إيران
الحكومة تطمئن للمواطنين: الأوضاع مستقرة ولا يوجد أي قلق
لأول مرة | إدراج إجازة وضع للرجال بقانون العمل الجديد .. تفاصيل مهمة
تنسيق الجامعات 2025.. طرق تسجيل اختبارات القدرات والرسوم المقررة وطرق الدفع
بدأ في سِرجة وانتشر.. حريق يلتهم عددا من المحلات في سوق بمنطقة فيصل| صور
آي صاغة: العوامل الاقتصادية تكبح الذهب عالميًا.. وأسواق المال تترقب
تشكيل دورتموند وصن داونز الرسمي في قمة حاسمة بمونديال الأندية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

ترقب الطلاب وأولياء أمورهم لإعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بأسوان .. تفاصيل

الشهادة الإعدادية
الشهادة الإعدادية
محمد عبد الفتاح

يترقب أولياء أمور طلاب الشهادة الإعدادية فى أسوان ظهور النتيجة خلال الساعات القادمة، وسط حالة مليئة بالقلق للإطمئنان على نجاح ابناءهم وحصولهم على مجموع جيد يمكنهم من استكمال مسيرتهم التعليمية والوصول لأهدافهم.

وحرص عدد كبير من أولياء الأمور علي البحث عبر الانترنت على موعد ظهور نتيجة الشهادة الأعدادية فى أسوان وظهر ذلك بشكل مكثف عبر محركات البحث.

وتداول عدد كبير من أولياء الأمور المنشورات للتساؤل عن موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية فى أسوان، وسط حالة مليئة من الخوف والقلق على ابناءهم.

الشهادة الإعدادية

ومن المقرر ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية فى أسوان خلال الأسبوع الجارى بعد الانتهاء من تصحيح أوراق الامتحان واعتمادها رسميًا من اللواء دكتور إسماعيل كمال، محافظ أسوان.

وبعد اعتماد نتيجة الشهادة الأعدادية من محافظ أسوان، يتم نشر خبر الاعتماد فى جميع المنصات الإعلامية والصفحات الرسمية لمحافظة أسوان ومديرية التربية والتعليم.

ويتم بعد اعتماد نتيجة الشهادة الأعدادية بشكل رسمي اتاحة رابط خاص للنتيجة يتمكن من خلاله أولياء الأمور والطلاب رؤية درجات الامتحانات بعد ادخال رقم الجلوس.

فيما أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة أسوان عن انتهاء أعمال تصحيح نتيجة الشهادة الإعدادية بالمحافظة للعام الدراسى المنقضى 2024/2025، وسيتم قريباً الإعلان عنها. 

وأكد محمود بدوى، وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان أن المديرية أنهت أعمال تصحيح امتحانات الشهادة الإعدادية وتقدير درجات الطلاب وذلك بنهاية الأسبوع الحالى.

وأضاف محمود بدوى أنه سيتم إعلان النتيجة وأوائل الشهادة الإعدادية بالمحافظة فور اعتمادها من محافظ أسوان الأسبوع المقبل، ليتم إعلانها وتحديد الأوائل منهم.

وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم أن عدد طلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة أسوان للعام الدراسى المنقضى 2024/2025، بلغ 27 ألفا و927 طالباً، تم توزيعهم على 189 لجنة امتحان، منهم 55 لجنة بإدارة أسوان التعليمية و15 لجنة بإدارة دراو التعليمية و15 لجنة بإدارة نصر النوبة التعليمية و 54 لجنة بإدارة كوم أمبو التعليمية و 50 لجنة بإدارة إدفو التعليمية. 

اسوان محافظة اسوان اخبار محافظة اسوان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الخطيب

قرار عاجل من إدارة الأهلي حول الإسباني ريبيرو بعد الخسارة من بالميراس فى مونديال الأندية

شجون الهاجري

نشأت لقيطة وظهرت بفيديو صادم.. معلومات عن شجون الهاجري بعد ضبطها بمخدرات

معاش ربات البيوت بدون وظيفة.. ما هي شروط التسجيل؟

معاش ربات البيوت بدون وظيفة.. ما هي شروط التسجيل والمبلغ؟

أسعار الدواجن

نزلت 12 جنيه.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم السبت

صورة أرشيفية

حيلة عملتها المتسولة | كشف غموض مقتل طبيب شهير في طنطا

ذهب

أسعار الذهب اليوم السبت 21-6-2025.. كم وصل عيار 21؟

وزير التربية والتعليم

وزير التعليم: لن نسمح بالإخلال بنظام امتحانات الثانوية العامة وسنعاقب المخالفين بالقانون

الدكتورة نوال الدجوي

قرار قضائي في دعوى تطالب بالحجر على ممتلكات نوال الدجوي

ترشيحاتنا

مسلسل لأم الشمسية

الاستعدادات النهائية لتكريم أبطال مسلسل لام شمسية في المركز الكاثوليكي للسينما

بوستر فيلم أحمد وأحمد

غناء هيفاء وهبي وبوسي .. طرح الأغنية الدعائية لفيلم "أحمد وأحمد"

رامي صبري

أحلى علي وعمر .. زوجة رامي صبري تحتفل بعيد ميلاد نجليهما

بالصور

هبوط أرضى مفاجئ بمنطقة الشونة في شبرا الخيمة .. صور

هبوط أرضي
هبوط أرضي
هبوط أرضي

أبرزهم الإسكندراني .. منصة watch it تطرح أفلاما جديدة هذا الموعد

بوستر فيلم الاسكندراني
بوستر فيلم الاسكندراني
بوستر فيلم الاسكندراني

انتشال جثمان طليق يوتيوبر شهيرة من تحت أنقاض عقاري حدائق القبة المنهارين.. صور

انتشال جثمان ضياء غالي طليق يوتيوبر شهيرة من تحت أنقاض عقاري حدائق القبة
انتشال جثمان ضياء غالي طليق يوتيوبر شهيرة من تحت أنقاض عقاري حدائق القبة
انتشال جثمان ضياء غالي طليق يوتيوبر شهيرة من تحت أنقاض عقاري حدائق القبة

بالحجاب .. درة تروج لدورها بفيلم "الست لما"

درة
درة
درة

فيديو

بوستر فيلم أحمد وأحمد

غناء هيفاء وهبي وبوسي .. طرح الأغنية الدعائية لفيلم "أحمد وأحمد"

ياسمين عز

سحر وملعب مسكون وعاصفة| ياسمين عز تحلل هزيمة الأهلي وتنصح “لازم تبخر الفريق”

لقاء سويدان

مش هعمل فرح | لقاء سويدان بتحب جديد فمن هو حبيبها وعريسها القادم؟

السيارتين

القبض على سائقين استعرضا بسياراتهما بطريق الاسكندرية الزراعى | فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: إلى أين يتجه التصعيد بين إيران ودولة الاحتلال الإسرائيلي ؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: سطور في دفتر النار

د. محمد عسكر - مستشار تكنولوجيا وخبير أمن المعلومات

د.محمد عسكر يكتب: الحرب السيبرانية تشتعل وسط المواجهة الإسرائيلية الإيرانية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 54

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: الأسرار الخفية في الحرب الإسرائيلية الإيرانية

المزيد