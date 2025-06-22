قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
هل ظهرت مستويات إشعاعية بعد الضربة الأمريكية لمنشآت إيران النووية؟.. الوكيل يكشف
من حديقة الأزبكية إلى جروبي.. مستشار رئيس الجمهورية ومحافظ القاهرة يتفقدان تطوير القاهرة الخديوية
وزير خارجية إيران في موسكو غدا للقاء بوتين
نائب يطالب بـ إجراء كشف هيئة للراغبين في دخول كليات التربية
مواجهة مصيرية.. ليلة يصارع فيها الأهلي بمونديال العالم للأندية
تفاصيل 3 توجيهات رئاسية عاجلة: استقرار مالي وحماية اجتماعية وتأمين استراتيجي
إسرائيل تعيد فتح مجالها الجوي جزئيا لإعادة مواطنيها العالقين في الخارج
ياسمين عز عن علاقة لاعب برشلونة بصديقته: طمعانة فيك وعاوزة شقة في التجمع
قواعد واشنطن تحت التهديد.. وإمدادات الطاقة على المحك
الإخلاء بعد 7 سنوات.. الحد الأدنى للقيمة.. أبرز تعديلات قانون الإيجار
بشرى سارة للعاملين بالأوقاف .. فتح باب التقدم لمنحة الماجستير والدكتوراه
علي جمعة يوضح علامات يوم القيامة الكبرى.. بدأت تقترب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تباين ردود أفعال طلاب الثانوية بأسوان بعد امتحان اللغة العربية.. شاهد

طلاب الثانوية العامة بأسوان
طلاب الثانوية العامة بأسوان
محمد عبد الفتاح

تباينت ردود أفعال طلاب الثانوية العامة بمحافظة أسوان اليوم عقب خروجهم من أداء إمتحان مادة اللغة العربية .

فقد أشار بعض الطلاب إلى أن الامتحان كانت به العديد من الصعوبة فى بعض الجزئيات الخاصة بالنحو والصرف ، وكان يحتاج إلى وقت طويل حتى نتمكن من الإجابة على هذه الأسئلة الصعبة .

فيما عبر البعض الآخر من الطلاب، عن سهولة الامتحان وأنه كان فى مستوى الطالب المتوسط، مؤكدين أن من ذاكر جيدا اجتاز الامتحان بلا شكاوى.

وتجدر الإشارة إلى أن طلاب الثانوية العامة، أدوا اليوم، امتحان مادة اللغة العربية بنهاية العام الدراسى 2024/2025، بواقع 8938 طالباً بمحافظة أسوان.

الثانوية العامة

ومن جانبه أكد محمود بدوى وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان بأن إجمالي عدد الطلاب الذين يؤدون امتحانات الثانوية العامة بأسوان هذا العام، يبلغ 8938 طالب وطالبة ، موزعين على 27 لجنة بواقع 26 لجنة عامة ولجنة مكفوفين، موزعة كالتالى: "8 لجان بإدارة أسوان التعليمية وتضم 3334 طالب وطالبة - 3 لجان بإدارة دراو التعليمية وتضم 610 طالب وطالبة - 4 لجان بإدارة كوم أمبو التعليمية وتضم 1737 طالب وطالبة - 4 لجان بإدارة نصر النوبة التعليمية وتضم 607 طالب وطالبة- 8 لجان بإدارة إدفو التعليمية وتضم 2650 طالب وطالبة".

وأضاف، أن إجمالى طلاب النظام الحديث يبلغ 8034 طالب وطالبة بواقع "1423 طالب وطالبة بالشعبة الأدبية - 6137 طالب وطالبة بالشعبة العلمية علوم - 474 طالب وطالبة بالشعبة العلمية رياضيات"، بينما يبلغ إجمالي عدد طلاب النظام القديم 904 طالب وطالبة بواقع "133 طالب وطالبة بالشعبة الأدبية - 700 طالب وطالبة بالشعبة العلمية علوم - 71 طالب وطالبة بالشعبة العلمية رياضيات".

وتابع، أن الصناديق الخاصة بنقل الكراسات الامتحان قد وصلت إلى مركزى التوزيع "أسوان وإدفو"، وتم توفير جميع السيارات الخاصة بالنقل.

اسوان محافظة اسوان اخبار محافظة اسوان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

معاش ربة المنزل 2025.. شروط التسجيل والمبلغ بحسب قانون التأمينات الاجتماعية

معاش ربة المنزل 2025.. شروط التسجيل والمبلغ بحسب قانون التأمينات الاجتماعية

شاومينج

شاومينج ينشر أسئلة امتحان اللغة العربية بعد توزيعه بلجان الثانوية العامة..والتعليم تتحرك

أرشيفية

بيان عاجل من هيئة الرقابة النووية والإشعاعية السعودية بعد ضرب المفاعلات في إيران

تحذير هام وعاجل من المصرية للاتصالات.. ما الجديد؟

تحذير هام وعاجل من المصرية للاتصالات.. ما الجديد؟

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية 2025 الترم الثاني

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية 2025 الترم الثاني جميع المحافظات بموقع التعليم الآن

غرفة عمليات وزارة التربية والتعليم

بعد تداول صور امتحان عربي الثانوية العامة بجروبات شاومينج.. التعليم تحقق

دواجن بيضاء

هبوط قوي في أسعار الدواجن بالأسواق.. وهذا ثمن البانيه الآن

صورة أرشيفية

سمير فرج يكشف عن 3 سيناريوهات محتملة للرد الإيراني.. هذا أخطرها

ترشيحاتنا

امتحان اللغة العربية

سؤال عن «خطر الجاسوسية» في امتحان اللغة العربية لطلاب الثانوية العامة اليوم

صورة ارشيفية

لجنة الشئون العربية والخارجية بنقابة الصحفيين تدعو لاجتماعها الأول الأربعاء المقبل

إضافة أحدث جهاز لتحليل متبقيات المبيدات

لدعم الصادرات.. الزراعة تعلن عن استلام أحدث جهاز لتحليل متبقيات المبيدات

بالصور

4 طرق لتخزين البامية للحفاظ على جودتها وقيمتها الغذائية لفترة أطول

تخزين البامية
تخزين البامية
تخزين البامية

رسميا أول أيام فصل الصيف .. طرق فعالة للتعامل مع الرطوبة

الصيف
الصيف
الصيف

بعد تريند الكركم .. ماذا تفعل ملعقة واحدة لجسمك عند تناوله؟

الكركم
الكركم
الكركم

إطلالة جذابة.. ياسمين عز تثير إعجاب جمهورها

ياسمين عز
ياسمين عز
ياسمين عز

فيديو

لولا فاني

أبو ولادي مات.. وفــ.ـاة ضياء طليق البلوجر لولا فاني

تامر حسني مع موديل كليب ملكة جمال الكون

تامر حسني يظهر مع موديل كليب ملكة جمال الكون مرة أخرى

رانيا يوسف

عايزة تغير مود الستات.. رانيا يوسف تفتتح ستوديو رقص في دبي

أنغام

بسبب وردة.. معجب يفاجئ أنغام ورد سريع للفنانة بحفل الكويت

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: محمد منير .. وملامحنا

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: إلى أين يتجه التصعيد بين إيران ودولة الاحتلال الإسرائيلي ؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: سطور في دفتر النار

د. محمد عسكر - مستشار تكنولوجيا وخبير أمن المعلومات

د.محمد عسكر يكتب: الحرب السيبرانية تشتعل وسط المواجهة الإسرائيلية الإيرانية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 54

المزيد