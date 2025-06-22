تباين ردود أفعال طلاب الثانوية بأسوان بعد امتحان اللغة العربية.. شاهد

تباينت ردود أفعال طلاب الثانوية العامة بمحافظة أسوان اليوم عقب خروجهم من أداء إمتحان مادة اللغة العربية .

فقد أشار بعض الطلاب إلى أن الامتحان كانت به العديد من الصعوبة فى بعض الجزئيات الخاصة بالنحو والصرف ، وكان يحتاج إلى وقت طويل حتى نتمكن من الإجابة على هذه الأسئلة الصعبة .

فيما عبر البعض الآخر من الطلاب، عن سهولة الامتحان وأنه كان فى مستوى الطالب المتوسط، مؤكدين أن من ذاكر جيدا اجتاز الامتحان بلا شكاوى.

وتجدر الإشارة إلى أن طلاب الثانوية العامة، أدوا اليوم، امتحان مادة اللغة العربية بنهاية العام الدراسى 2024/2025، بواقع 8938 طالباً بمحافظة أسوان.

الثانوية العامة

ومن جانبه أكد محمود بدوى وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان بأن إجمالي عدد الطلاب الذين يؤدون امتحانات الثانوية العامة بأسوان هذا العام، يبلغ 8938 طالب وطالبة ، موزعين على 27 لجنة بواقع 26 لجنة عامة ولجنة مكفوفين، موزعة كالتالى: "8 لجان بإدارة أسوان التعليمية وتضم 3334 طالب وطالبة - 3 لجان بإدارة دراو التعليمية وتضم 610 طالب وطالبة - 4 لجان بإدارة كوم أمبو التعليمية وتضم 1737 طالب وطالبة - 4 لجان بإدارة نصر النوبة التعليمية وتضم 607 طالب وطالبة- 8 لجان بإدارة إدفو التعليمية وتضم 2650 طالب وطالبة".

وأضاف، أن إجمالى طلاب النظام الحديث يبلغ 8034 طالب وطالبة بواقع "1423 طالب وطالبة بالشعبة الأدبية - 6137 طالب وطالبة بالشعبة العلمية علوم - 474 طالب وطالبة بالشعبة العلمية رياضيات"، بينما يبلغ إجمالي عدد طلاب النظام القديم 904 طالب وطالبة بواقع "133 طالب وطالبة بالشعبة الأدبية - 700 طالب وطالبة بالشعبة العلمية علوم - 71 طالب وطالبة بالشعبة العلمية رياضيات".

وتابع، أن الصناديق الخاصة بنقل الكراسات الامتحان قد وصلت إلى مركزى التوزيع "أسوان وإدفو"، وتم توفير جميع السيارات الخاصة بالنقل.