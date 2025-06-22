محافظ أسوان ينيب السكرتير العام لحضور فاعلية "إشراقة الحضارة من قلب إدفو"

أناب اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان السكرتير العام اللواء أيمن الشريف بحضور فاعلية " إشراقة الحضارة من قلب إدفو " وذلك وسط مشاركة للقيادات السياحية والأمنية ، ومسئولى الإدارة المركزية للمشاتى والسياحة ، والوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو .

وفى كلمة محافظ أسوان تم التأكيد على أهمية تنظيم هذه الفاعلية التى تأتى فى ظل الزخم السياحى والثقافى الذى تشهده عاصمة الشباب والإقتصاد والثقافة الإفريقية كما أعلنها الرئيس عبد الفتاح السيسى بما يساهم بشكل مباشر فى تحقيق الترويج والتسويق للمقومات العديدة والمتنوعة التى تمتلكها عروس المشاتى .

وليكون بمثابة إضافة هامة للخريطة السياحية وفرصة سانحة لإلقاء الضوء على المزايا العديدة لهذه المحافظة الواعدة زهرة الجنوب ، والتى تعتبر نموذجاً فريداً لعبقرية الإنسان والمكان ، ولتستمر فى كونها الباب الملكى على أفريقيا ، وجسر التواصل معها ، فأسوان تمتلك مخزون هائل من الإبداع الإنسانى والموروث الثقافى والذى يعكس روح الإصالة وعراقة التاريخ .

إشراقة الحضارة

كما تم التأكيد على أن المعالم السياحية والمناطق الأثرية العديدة داخل أسوان تعتبر حلقة وصل وجسر من جسور التواصل بين الشعوب ، فمعبد إدفو التاريخى تنبض على جدرانه روح الأجداد لما يضمه من إرث حضارى وثقافى متميز ، ولذا فإن تنظيم هذه الفاعلية به يعتبر بمثابة دعوة مفتوحة للتواصل بين الماضى والحاضر ، وبما يعكس إشراقة حضارتنا من قلب إدفو إلى العالم ، وشملت الفعاليات إضاءة المعبد ، وتقديم فيلم وثائقى .

ثم عرض الصوت والضوء ، بالإضافة إلى عرض فنى لفرقة توشكى للفنون التلقائية وسط إشادات واسعة من الحضور ، الذين أعربوا عن فخرهم بإحياء هذا التراث وسط أجواء إحتفالية تعزز الإنتماء والفخر بالهوية المصرية .

فيما كلف اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان نائبه المهندس عمرو لاشين بمرافقة المستشار عبد الراضى صديق رئيس هيئة النيابة الإدارية لإفتتاح المقر الجديد لنيابة كوم أمبو ، والذى يخدم مواطنى 3 مدن وهى كوم أمبو ودراو ونصر النوبة ، ومزود بمنظومة التحول الرقمى .